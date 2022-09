“Uma frieza bastante grande, até nos surpreendeu”, diz delegado sobre o ex de Ana Carolina

Franceildo Cardoso de Sousa, de 26 anos, foi transferido de Catolé do Rocha/PB, onde foi preso na quinta-feira (1º), para a cidade de Mossoró, nesta segunda-feira (5). Ouvido pelo delegado Denis Carvalho, ele confessou ter matado a facadas a ex-esposa, Ana Carolina Ferreira de Oliveira, de 22 anos, no dia 16 de julho deste ano, no Aeroporto II. Ainda segundo o delegado, Franceildo se diz arrependido, mas não demonstrou nenhum arrependimento, foi frio em seu depoimento e apresentou uma versão para os fatos que não batem em nada com a versão das testemunhas. “No inquérito policial existem fotos que realmente, quando a gente vê, nos abalam, por tamanha brutalidade, pelos inúmeros golpes de faca que foram praticados na vítima. Então ele se diz arrependido, mas muito frio”, diz