Candidatos ao Governo do RN recebem Agenda Propositiva do MP nesta sexta, 9

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) vai entregar nesta sexta-feira (9) uma Agenda Propositiva aos candidatos ao Governo do Estado nas eleições deste ano.

O documento contempla propostas para a administração estadual nos próximos quatro anos, sugerindo a adoção de medidas que resultem em soluções estruturais e definitivas para problemas de relevância social enfrentados em terras potiguares.

A solenidade de entrega será às 10h, na sede da Procuradoria Geral de Justiça (PGJ), em Natal.

“Historicamente e de maneira proativa, o Ministério Público do Rio Grande do Norte sempre está aberto para dialogar com outras instituições. Esperamos que as propostas sugeridas integrem o plano de ação de sua gestão, tendo a certeza de contar com esta Instituição para a concretização das iniciativas apontadas”, disse a procuradora geral de Justiça do RN, Elaine Cardoso de Matos Novais Teixeira.

As sugestões apresentadas têm relação com as áreas de atuação do Ministério Público. As medidas estratégicas e prioritárias nele contidas são apontadas com vistas à promoção e defesa da Infância e Juventude, Pessoa com Deficiência e Idoso, Inclusão, Saúde, Segurança Pública, Patrimônio Público, Cidadania e Meio Ambiente.

Os nove candidatos ao Governo do Estado foram convidados para o evento nesta semana. A solenidade será transmitida ao vivo pelas redes sociais do MPRN.