Deputada Isolda realiza carreata pró Lula no Aeroporto em Mossoró

Hoje, 10/09, é dia nacional de mobilização para eleição de Lula presidente. Em Mossoró/RN, a deputada estadual e candidata à reeleição Isolda Dantas, do PT, realizará uma carreata para reunir adesão ao seu candidato à presidência e também de sua candidatura.



A carreata de Isolda é Lula terá concentração a partir das 17h em seu comitê (ao lado do Teatro Dix Huit Rosado). Sairá com destino ao bairro Quixabeirinha e percorrerá pelas ruas do Aeroporto II, levando as propostas pedindo o retorno de Lula à Presidência.

Em suas redes a deputada chama a população para demonstrar seu apoio a Lula e reforça: “as pesquisas estão mostrando nosso presidente liderando mas nossa tarefa é garantir a vitória do povo brasileiro com Lula presidente no primeiro turno. Vamos nessa, Mossoró!”, diz Isolda.

Em campanha

A deputada amanheceu neste sábado, na Feirinha da Agricultura Familiar em Caicó. De lá visitou simpatizantes a sua campanha na cidade de Currais Novos, de onde embarcou de volta para Mossoró, onde realiza carreada no final da tarde noite no bairro Aeroporto.