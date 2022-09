Em desespero, grupo de Fábio Dantas dispara metralhadora turbinada em Clorisa

O candidato fez discurso forte contra a governadora Fátima Bezerra e foi ignorado. Disse que votava em Bolsonaro, mas que não era bolsonarista e também não cresceu nas pesquisas. Aí mudou o tom, passando a se dizer bolsonarista e fez banners com a foto do presidente candidato a reeleição. Novamente não surtiu efeito. Agora, já em desespero, seus aliados disparam a metralhadora turbinada Terra Brasil Notícias contra Clorisa Linhares, que tem feito uma campanha no peito e na raça, desde o início defendendo o nome de Bolsonaro e prestigiando seu palanque no Rio Grande do Norte.

No desespero para conseguir votos e crescer nas pesquisas, o grupo político do candidato a governador Fábio Dantas (Fábio Berckmans Veras Dantas), do Solidariedade, com seu palanque “esquisito”, incrementou também ataques a aliados de “direita” no Rio Grande do Norte.



A esquisitice no palanque de Fábio Danas está no fato de seu partido, o Solidariedade, no Rio Grande do Norte ser adversário do PT, da Governadora Fátima Bezerra, candidata à reeleição, e no âmbito nacional ser aliado da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Está também no fato de no mesmo palanque estar o União Brasil, representado pelo ex-prefeito de Assu, Ivan Junior, que é candidato a vice-governador de Fábio Dantas. Em nível nacional, o União Brasil é liderado por Luciano Bivar, inimigo do presidente Bolsonaro.

Na pré-campanha e durante a campanha, Fábio Dantas, na tentativa de crescer nas pesquisas, atacou com força a governadora Fátima Bezerra e seu governo. Bateu sem pena e sem dó na Governadora Fátima Bezerra, que o ignorou, como o insignificante.

Intitulando-se candidato de direita, Fábio Dantas escondeu o nome do presidente Bolsonaro e também evitou comparecer nos eventos com a presença do presidente no Rio Grande do Norte, como no dia 16 de julho em Natal. Também não surtiu efeito.

Com a entrada do senador Styvenson Valentin, do Podemos, na campanha para o Governo do Estado, Fábio Dantas despencou nas pesquisas. No dia 21 de agosto, a pesquisa IPEC mostra Fátima Bezerra com 46%, Styvenson com 15% e Fábio Dantas com 9%.

Já desesperado, Fábio Dantas “virou bolsonaristas”, posto que antes ele não aceitava. Dizia que votava, mas que não era bolsonaristas. Não só mudou o tom do discurso, como também fez seu banner para distribuir para os eleitores com uma foto montada ao lado de Bolsonaro. Fabio Dantas foi ao "7 de setembro" vestindo "camisa amarela" e discursou.

(Foto: Rudimar Ramon/Blog do Washington)





A tática desesperada não surtiu efeito, até porque o espaço ao lado de Bolsonaro no Rio Grande do Norte já estava ocupado pela candidata Clorisa Linhares, do PMB, que faz campanha sem recursos, ou como ela falou: “no peito e na raça”. Clorisa havia declarado voto e participou de todos os eventos em apoio ao presidente Bolsonaro no RN.

Nesta sexta-feira, 9 de setembro, O IPEC mostra que Fátima Bezerra subiu para 49%, Styvenson foi para 20% e Fábio Dantas caiu para 8% e Clorisa Linhares, do PMB, que faz campanha no peito e na raça, apareceu com 3%, apesar das dificuldades.

Neste sábado, 10, após o resultado da pesquisa IPEC, o presidente do PSC, Junior Melo, partido aliado do empacado Fábio Dantas, disparou sua metralhadora turbinada Terra Brasil Notícias contra Clorisa Linhares, classificando-a de “Bolsonarista de ocasião”, comparando-a com Joice Hasselman e Alexandre Frota e, ainda, não economizou munição contra o delegado Johnson Criecer do Vale Peixoto, que é o marido Clorisa Linhares e coordenador da campanha.

O “esforço” do bloco político desesperado aliado de Fábio Dantas seria para que no próximo dia 14, quando o presidente Bolsonaro, em campanha, estiver no Rio Grande do Norte, tirar Clorisa Linhares do lado presidente Bolsonaro e, emplacar o empacado Fábio Dantas, isto se o presidente Bolsonaro “aceitar” esta agressão gratuita a Clorisa Linhares.

Sobre o ataque

A candidata Clorisa Linhares disse ao MH que repudia o conteúdo do referido blog e também essa velha “política” rasteira. Afirma que realiza uma campanha para o Governo do Estado limpa, com esforço, coragem e determinação, o que pode ser facilmente comprovado em aparições nas entrevistas e debates, e que não merece tamanha falta de respeito. O Rio Grande do Norte não merece isso, este tipo de política rasteira, de vale tudo.