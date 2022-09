Polícia Militar registra quatro homicídios na região de Mossoró no final de semana

Além de dois homicídios e uma tentativa registrados em Mossoró (Veja AQUI e AQUI), a Polícia Militar registrou outras quatro ocorrências letais na região, durante o final de semana.

ASSU



O primeiro caso aconteceu na cidade de Assu, na manhã do sábado (10). A vítima, identificada como Luiz Carlos da Silva Bezerra, de 37 anos, foi alvejada a tiros nas proximidades do posto florestal do município, na BR 304.

O homem ainda foi socorrido com vida para a Unidade de Pronto Atendimento de Assu e transferido para o Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró, mas acabou não resistindo aos ferimentos.

Não há informações sobre a motivação do crime e nem sua autoria.

AREIA BRANCA

Já em Areia Branca, na noite do sábado (10), um homem identificado como Kaliano Freire de Souza, de 26 anos, foi recebido no Hospital Maternidade Sara Kabitschek, já sem vida.

As informações iniciais eram de que ele havia sofrido um acidente, tendo caído de sua motocicleta. No entanto, ao ser examinado, constatou-se que havia marcas compatíveis com disparos de arma de fogo no corpo dele.

Conduzido para a delegacia, um segundo homem que seguia com Kaliano na motocicleta, informou que os dois teriam sido alvos de disparos de arma de fogo, vindos de outra motocicleta.

Ao iniciar as investigações do caso, a Polícia Civil descobriu que, na verdade, Kaliano pode ter sido vítima de uma bala perdida, após uma ocorrência de assalto na Praia de São Cristóvão.

Os assaltantes teriam roubado uma motocicleta e, em seguida, foram perseguidos por um carro, onde estaria o dono da moto roubada. A vítima do roubo teria jogado o carro por cima dos assaltantes, que atiraram e uma das balas pode ter atingido Kaliano.

A Polícia Civil vai aprofundar as investigações para confirmar, ou não, esta versão do crime.

MACAU

Ainda na noite de sábado, Edipo Brubacke Beserra da Silva, de 20 anos, foi encontrado morto com cerca de quatro tiros nas costas.

A PM informou que a vítima teria praticado um assalto, onde tomou uma motocicleta e fugiu em direção à sua residência, no bairro Porto de São Pedro. Ao se aproximar do local, ele foi alvejado e já caiu sem vida, no meio da rua.

Ninguém soube informar sobre em que tipo de veículo o atirador estava.

APODI

Já neste domingo (11), no início da noite, a PM registrou um crime na Baixa do Caic. A vítima foi o preso de justiça, em liberdade monitorada por tornozeleira eletrônica, Marcos Mateus de Oliveira Moreira.

Segundo informou a PM, o homem teria trocado tiros com membro de uma facção rival, que atua no município e acabou sendo alvejado. Ele teria sido surpreendido pelo atirador e revidou.

Os corpos das quatro vítimas foram removidos das cenas dos crimes para a sede do Itep, em Mossoró, onde foram examinados.