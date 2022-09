Allyson, em caravana no Oeste do RN: " Nossa luta vai além dos limites de Mossoró"

No domingo, dia 11, o gestor da capital do Oeste seguiu em caravana, com seus dois candidatos a Assembléia Legislativa (Jadson Rolin) e a Câmara dos Deputados (Lawrence Amorim) pelos municípios da região. Segundo o prefeito, praticamente todas as cidades do Oeste do RN converge para Mossoró, por serviços de saúde, educação e etc. Se os gestores destas cidades reforçarem estes serviços, reduz desafoga os serviços em Mossoró.

No sábado, dia 10, o prefeito Allyson Bezerra, do Solidariedade, intensificou o trabalho em Mossoró para eleger Jadson Rolin deputado estadual e Lawrence Amorim deputado federal. Os dois são apresentados pelo prefeito aos eleitores como reforço para sua gestão em benefício de Mossoró e da região na Assembléia Legislativa e na Câmara dos Deputados.



No domingo, dia 11, o gestor da capital do Oeste seguiu em caravana, com seus dois candidatos, pelos municípios da região. Segundo o prefeito, praticamente todas as cidades do Oeste do RN converge para Mossoró, por serviços de saúde, educação e etc. Se os gestores reforçarem os serviços em suas cidades, reduz a necessidades por estes serviços em Mossoró.





Na prática, numa eventual vitória de Jadson e Lawrence, os dois serão deputados do Rio Grande do Norte. Mas a "Nossa luta vai além dos limites de Mossoró. Jadson, deputado estadual e Lawrence, federal, serão deputados para o Rio Grande do Norte", disse o prefeito.

Em Caraúbas, os seus candidatos se reuniram com lideranças e percorreram as principais ruas da cidade. Para Jadson, a caravana impressionou pela dimensão e pela receptividade dos caraubenses. "Temos uma atenção especial para nossa região e para Caraúbas, em especial. Ficamos felizes com a receptividade".





Jadson e Lawrence foram recebidos com bandeiras em um posto de combustível de Caraúbas. "Jadson e Lawrence serão deputados do povo de Upanema, Messias Targino, Governador Dix-sept, Caraúbas, Apodi e de todo RN", afirmou Allyson Bezerra, que foi recebido como principal atração em todas as cidades que passaram na região no Domingo.

A caravana "Pra Fazer Mais" atravessou seis cidades da região do Médio Oeste (Governador Dix-sept Rosado, Caraúbas, Severiano Melo, Rodolfo Fernandes, Itaú e Messias Targino), um percurso que foi muito prestigiado com filas de veículos, participação das pessoas nas passeatas pelas ruas e a receptividade aos dois candidatos.

A caravana começou por Governador Dix-sept Rosado, onde Jadson e Lawrence se reuniram com lideranças e visitaram o Mercado Público da cidade e, logo em seguida, percorreram as ruas em passeata. "Foi um momento grandioso. As pessoas nos recebiam com muita alegria. Apresentamos nosso projeto e sentimos o quanto fomos abraçados em Governador", afirmou Lawrence. "Foi muito além do que tínhamos planejado. Um acolhimento das pessoas que nos deixou extremamente felizes", acrescentou Jadson.





Em Severiano Melo, o trajeto seguiu até o distrito de Santo Antônio, onde foram Jadson e Lawrence foram recebidos pela comunidade até seguir para o município de Rodolfo Fernandes. A caravana "Pra Fazer Mais" entrou na cidade impressionando a todos os moradores diante da grande fila de veículos e a participação dos moradores. O mesmo ocorreu no município de Itaú, a parada seguinte do percurso, já no final da tarde e seguindo pela noite.

"Estamos destacando nossos projetos para a região com muita alegria e sentimos o quanto o povo tem nos recebido tão bem", adiantou Lawrence. "Estamos mantendo o contato olho no olho, com o pé no chão", reafirmou Jadson.

Para terminar, a caravana esteve em Messias Targino, onde toda a oposição daquele município se reuniu em torno da caravana. "Foram importantes visitas, fomos bem recebidos e o prefeito Allyson sempre nos acompanhando. Acreditamos que a caravana mudou o cenário da política no Oeste", comentou.