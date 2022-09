MP Eleitoral decide pela manutenção de mensagem de Lula em propaganda de Carlos Eduardo

A Coligação Vontade do Povo (Avante, PSB e Agir) entrou com uma representação contra a Coligação O Melhor vai Começar! (PDT, Federação Brasil da Esperança – PT/PcdoB/PV -, MDB, Pros e Republicanos) visando impedir a veiculação de mensagem do ex-presidente e atual candidato à Presidência Luís Inácio Lula da Silva (PT) na propaganda gratuita de do candidato ao senado Carlos Eduardo. A alegação era de que a coligação nacional do petista não inclui o PDT, que possui candidato próprio à Presidência, e sim o PSB, de Rafael Motta. No entanto, o MP Eleitoral diverge desse entendimento. “Convém ressaltar que um dos princípios regedores da propaganda política é o princípio da liberdade, segundo o qual, não havendo vedação legal, é livre a propaganda política”, aponta Ronaldo Chaves, procurador eleitoral auxiliar.