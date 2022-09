Candidata a deputada defende redução do número de alunos em sala de aula no RN

Segundo Marleide Cunha, que professora e atualmente vereadora, com esta medida e um pouco de estrutura nas escolas, será possível que os professores consigam ensinar melhor e os alunos apreenderem mais. Ela também pensa em fortalecer a rede de saúde mental. Ela destaca também a necessidade de ser ter um olhar especial para quem vive em situação de rua, construindo albergues para cuidar destas pessoas com mais humanidade. “Não são tratados como gente e precisamos mudar, trata-los com respeito”, destaca a vereadora candidata a deputada estadual pelo PT de Mossoró, lembrando que mais propostas podem ser vistas em suas redes sociais.

A vereadora Marleide Cunha, que é candidata a deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores de Mossoró, atendendo ao pedido do MH, enviou as duas três principais propostas que está apresentando aos eleitores em Mossoró e região.

Marleide começou explicando que é professora e sindicalista e atualmente está no cargo de vereadora de Mossoró. E está nas ruas pedindo votos para se eleger deputada estadual. Pra tanto, disse que suas três bandeiras são educação, saúde, cultura e assistência social.

O primeiro tópico destacado pela candidata é fortalecer a rede de educação, com melhoras nas escolas e principalmente nas condições de ensino dos professores. Ela entende ser necessária reduzir a quantidade de alunos em sala de aula, para melhorar o ensino.

Ela destaca também que além de reduzir o número de alunos em sala de aula, é importante ter uma atenção das crianças autistas e com deficiência, que segundo ela, ainda não tem a devida atenção na rede de educação. Assume que vai trabalhar nesta linha.





Outra atenção da candidata, se eleita for, é fortalecer a rede de saúde pública do RN. Destaca que é preciso acabar com a fura fila do SUS, para que todos tenha oportunidade por igual no tratamento de saúde que precisa e não somente alguns privilegiados.

E precisamos fortalecer a rede de saúde mental, que é hoje o que a sociedade precisa com muita força, em especial após a pandemia do novo coronavirus. “Outro ponto é acultura, a gente quer comida, diversão e arte. E pra isto precisa fortalecer as atividades culturais”, diz.

Precisamos também gerar emprego e renda, para que as pessoas possam as famílias possam viver com dignidade. Ela reforça ainda a necessidade de se ter um olhar especial com as pessoas que vivem em situação de rua. Neste caso, ela defende que seja instalado albergues.

“Defendo direitos e a vida com dignidade”, diz a candidata do Partido dos Trabalhadores, acrescentando que para efetivar as propostas, é preciso ter boa articulação entre outras casas legislativas (Câmara Federal e Senador) e também junto ao Governo do Estado.

Em suas caminhadas pelas ruas de Mossoró, Marleide Cunha contou há poucos dias com a presença do senador Jean Paul Prates, quer tem sido muito requisitado para produzir leis, relatar e encontrar soluções para problemas de grande repercussão nacional.