Mossoró caminha para enviar sangue novo para o legislativo estadual e federal

Lawrence Amorim e Jadson, do Solidariedade, apoiados pelo prefeito Allyson Bezerra, aparecem nas principais pesquisas como possíveis eleitos respectivamente para a Câmara dos Deputados, em Brasília, e para a Assembléia Legislativa, do RN. O prefeito Allyson Bezerra, que se empenhou pessoalmente na campanha dos dois, diz que a população precisa mudar a geografia politica da região se quiser sair do atraso. E esta mudança começou em 2020, quando foi eleito prefeito. Veja a lista do que foi negado a Mossoró nas últimas décadas.