Carro furtado de ASG no Abolição IV é recuperado pela PM no município de Macau

veículo foi encontrado no sábado (8). Walisson Tafarrel Gomes Lima teve que ir até o município para trazê-lo de volta. Ele conta que precisou fazer alguns ajustes imediatos, porque estava com algumas avarias, mas diz ter ficado muito feliz e agradeceu o empenho de todos que se dispuseram a encontrar o veículo. Como agora já possui um outro carro, fruto da solidariedade de empresários mossoroenses que se comoveram com a história dele, Walisson diz que a ideia agora é ajeitar e tentar vender o veículo e usar o dinheiro no tratamento do filho, diagnosticado com autismo.

O carro do auxiliar de serviços gerais Walisson Tafarrel Gomes, que havia sido furtado da frente da casa do sogro dele, no Abolição IV, em Mossoró, no dia 25 de setembro, foi encontrado pela Polícia Militar, sábado, 8 de outubro, no município de Macau/RN.

Na época do furto, o homem implorou a quem levou o veículo que o devolvesse, visto que era o único meio de transporte que a família tinha para levar o filho, um menino de 4 anos, diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA), para realização dos tratamentos de saúde.

Sensibilizados com a história, três amigos e empresários da cidade de Mossoró fizeram a doação de um novo veículo para Walisson.



Nesta segunda-feira (10), após a recuperação do seu carro antigo, o ASG concedeu entrevista e disse estar extremamente feliz.



Ele conta que teve que ir até o município de Macau para trazê-lo de volta. Diz que precisou fazer alguns ajustes imediatos, porque estava com algumas avarias e agradeceu o empenho de todos que se dispuseram a encontrar o veículo.

Como agora já possui um outro carro, doado pelos empresários, Walisson diz que a ideia agora é ajeitar e tentar vender o veículo antigo e usar o dinheiro no tratamento do filho.