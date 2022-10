Prefeitura de Mossoró realiza vacinação em hipermercado no Nova Betânia nesta sexta-feira, 14

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) promoverá nesta sexta-feira (14) uma ação de vacinação no Big Bompreço, hipermercado localizado na Avenida Diocesana, bairro Nova Betânia. O local contará com uma equipe da pasta municipal com aplicação das vacinas contra a Poliomielite, Covid-19, Influenza e Febre Amarela. O horário será das 8h às 16h.

“É mais uma oportunidade da população buscar a vacinação em um local estratégico, num horário diferenciado, onde serão ofertados imunizantes contra a Covid-19, Influenza, Febre Amarela, além da Poliomielite para as crianças, especificamente de 1 ano a menores de 5 anos”, explicou o coordenador do Programa Nacional de Imunização da SMS, Etevaldo Lima, que convoca a população que está com a situação vacinal em atraso para a ação desta sexta-feira.

“Todas as estratégias da Secretaria de Saúde de Mossoró são para facilitar o acesso da população à vacinação. Queremos que a população busque os serviços de vacinação, além do Big, esse ponto de vacinação extra nesta sexta-feira, temos as Unidades Básicas de Saúde que também podem ser procuradas pela população para se imunizarem contra esses agravos”.

Vale salientar que a primeira dose da vacina contra a Covid-19 é aplicada em pessoas a partir dos 3 anos de idade. Também é recomendada para quem tomou a primeira dose a partir de 3 anos, obedecendo o intervalo para a 1ª dose preconizado pelo Ministério da Saúde. Para crianças de 3 a 11 anos também é permitido a primeira e segunda dose.

A terceira dose é permitida a pessoas a partir dos 12 anos, após 4 meses da aplicação da 2ª dose. A quarta dose é oferecida também às pessoas de 18 anos que tomaram a 3ª dose há quatro meses. E a quinta para imunocomprometidos. Em relação à vacinação contra a Influenza, Mossoró está imunizando a população em geral a partir de 6 meses de vida, além dos grupos prioritários.

A campanha contra a poliomielite é direcionada a crianças menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias). Já a multivacinação é para atualização da caderneta da criança e do adolescente menor de 15 anos. Para a febre amarela o público-alvo é de 9 meses a 59 anos.