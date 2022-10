Maior reservatório do RN já acumula 58,25% da sua capacidade total

Segundo instituto de Gestão das Águas do RN (Igarn), que monitora 47 reservatórios com capacidades superiores a 5 milhões de metros cúbicos, a barragem Armando Ribeiro Gonçalves acumula 58,25% da sua capacidade total. Já a barragem Santa Cruz do Apodi, segundo maior manancial do RN, acumula 40,62% da sua capacidade e a barragem de Pau dos Ferros, está em uma situação muito melhor que a do ano passado e acumula 75,77% da sua capacidade total.

O Relatório do Volume dos Principais Reservatórios Estaduais, divulgado nessa quarta-feira (19), indica que a barragem Armando Ribeiro Gonçalves acumula 1,382 bilhão m³ de água, percentualmente, 58,25% da sua capacidade total. No dia 19 de outubro do ano passado, o reservatório estava com 50,69% da sua capacidade. Os dados são atualizados pelo Instituto de Gestão das Águas do RN (Igarn), que monitora 47 reservatórios com capacidades superiores a 5 milhões de metros cúbicos.

Já a barragem Santa Cruz do Apodi, segundo maior manancial do RN, acumula 243.600.790 m³, equivalentes a 40,62% da sua capacidade total, que é de 599.712.000 m³. No mesmo período do ano passado o reservatório estava com 228.300.230 m², percentualmente, 38,07% da sua capacidade total.



A barragem Umari, localizada em Upanema, acumula 185.300.374 m³, correspondentes a 63,28% da sua capacidade total, que é de 292.813.650 m³. No mesmo período de outubro de 2021, o reservatório estava com 184.031.016 m³, equivalentes a 62,85% da sua capacidade total.

A barragem de Pau dos Ferros está em uma situação muito melhor que a do ano passado e acumula 41.554.519 m³, percentualmente, 75,77% da sua capacidade total, que é de 54.846.000 m³. No mesmo período do ano passado, o manancial estava com 22.951.910 m³, equivalentes a 41,85% da sua capacidade total.



O açude Bonito II, localizado em São Miguel, acumula 2.221.275 m³, percentualmente, 20,44% da sua capacidade total, que é de 10.865.000 m³. No mesmo período de 2021, o reservatório estava com 1.737.081 m³, equivalentes a 15,99% da sua capacidade total.



O açude Dourado, localizado em Currais Novos, acumula 906.726 m³, correspondentes a 8,78% da sua capacidade total, que é de 10.321.600 m³. No mesmo período do ano passado, o reservatório estava com 1.882.410 m³, equivalentes a 18,24% da sua capacidade total.

Situação das Lagoas



A lagoa de Extremoz, responsável por parte do abastecimento da zona norte da capital, está com 7.283.472 m³, correspondentes a 66,1% do seu volume máximo, que é de 11.019.525 m³.



Já a lagoa do Bonfim, responsável pelo abastecimento da adutora Monsenhor Expedito, acumula 43.677.000 m³, percentualmente, 51,83% da sua capacidade total, que é de 84.268.200 m³.



A lagoa do Boqueirão, localizada em Touros, acumula 9.876.395 m³, equivalentes a 89,18% da sua capacidade total, que é de 11.074.800 m³.