Réu é condenado a 12 anos de prisão por homicídio ocorrido no Alto de São Manoel, em Mossoró

Erivagner Lucas Martins da Silva, conhecido como “Lucas ói de peixe”, de 19 anos, foi a júri popular nesta quinta-feira (20), no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins, em Mossoró. O Conselho de Sentença decidiu considerá-lo culpado pelo homicídio de Vinicius Emerson Silva Cosme, ocorrido no dia 21 de fevereiro de 2022, próximo ao antigo Acapulco’s. Com a decisão, o juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros estabeleceu o cumprimento de pena de 12 anos em regime, inicialmente, fechado.