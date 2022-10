Visando fomentar o turismo no RN, Governo negocia ampliação da malha aérea 2023

Em mais uma iniciativa para o fortalecimento do turismo no Rio Grande do Norte, uma comitiva do governo do Estado cumpriu durante toda a semana agenda em São Paulo para negociar a ampliação da malha aérea 2023 com representantes de companhias aéreas.

A comitiva é composta por gestores das pastas do Turismo (SETUR/RN), Tributação (SET/RN) e Empresa Potiguar de Promoção Turística do Estado (Emprotur).

A diversificação de mercados emissores, o estímulo ao crescimento da quantidade de turistas para o destino e a ampliação da conectividade da malha aérea também estiveram em pauta das reuniões.

Para a secretária de Turismo do RN, Aninha Costa, as agendas periódicas com as companhias são importantes e as negociações geram frutos positivos para o setor.

“A nossa estratégia de negociação vem se mostrando acertada, impactando toda a cadeia produtiva e vários segmentos de nossa economia”, ressaltou.

AZUL LINHAS AÉREAS

Em reunião na sede da companhia, na quarta-feira (19), a secretária Aninha Costa; o diretor-presidente da Emprotur, Bruno Reis; e o auditor fiscal da Secretaria de Tributação, Sérgio Medeiros, apresentaram os dados do setor de Inteligência da Emprotur correspondentes a performance da companhia durante o primeiro semestre de 2022, cujo o crescimento no fluxo de passageiros aumentou 26,1% em relação a 2021.

Participaram do encontro a gerente geral de Negócios Tudo Azul, Cristina Junko Yoshida; o diretor de Marketing e Negócios Tudo Azul, Daniel Bicudo; o gerente de Relações Institucionais, Cesar Grandolfo; a analista de Relações Institucionais, Leticia Schmitz; e o diretor de Relações Institucionais, Fábio Campos.

GOL LINHAS AÉREAS

Na quinta-feira (20), os gestores debateram a malha aérea para 2023 com o vice-presidente da companhia GOL, Eduardo Bernardes, na sede da companhia.

A Gol foi a companhia aérea que no primeiro semestre de 2022 transportou o maior número de passageiros no principal aeroporto do Estado, sendo responsável por 39,8% do fluxo de passageiros total.

A diversificação de mercados emissores, o estímulo ao crescimento da quantidade de turistas para o destino e a ampliação da conectividade também foram discutidos.

LATAM AIRLINES

Também na quinta-feira (20), na sede da Latam, os gestores apresentaram os dados do setor de Inteligência da Emprotur ao Consultor Sênior Tributário da companhia, Cezar Augusto Miquelof Terracao; e a Coordenadora Sênior de Relações Governamentais, Tatiane Crips Ribeiro.

A Latam apresentou, também durante o primeiro semestre deste ano, um aumento de 12,7% no seu fluxo de passageiros em relação a 2019 para o Rio Grande do Norte.

OPERADORAS

A agenda contou ainda com reuniões com representantes de operadoras para debater estratégias de ativações para a alta temporada e ações promocionais para o ano de 2023.

Na terça-feira (18), Aninha Costa e Bruno Reis estiveram reunidos com o sócio-diretor da Operadora Viagens Promo, Renato Alves, para alinhar questões sobre o acréscimo de turistas de mercados emissores importantes para o Rio Grande do Norte.

No mesmo dia, reuniram-se com o diretor de produtos da CVC Corp, Bruno Heleno, e a gerente de produtos, Simone Bonilha.

Em ambos os encontros foi discutido o aumento dos destinos no RN ofertados pelas operadoras com o objetivo de aumentar a estada dos turistas no Estado foi debatido.

Do mesmo modo, na quarta-feira (19) o planejamento de ações para 2023 também foi debatido com a Azul Viagens e Decolar. Dentre os temas, as ações promocionais e a determinação de estratégias para o crescimento de vendas nos próximos doze meses.