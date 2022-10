Prefeito assina ordem de serviço para construção de arquibancada e alambrado do estádio “O Fião”

A Ordem de Serviço foi assinada nesta quinta-feira (20), pelo prefeito Josivan Bibiano de Azevedo (PL), de Serra do Mel. O prefeito destaca que os investimentos são com recursos próprios do município, que se aproxima de R$ 1,6 milhões, é uma reivindicação dos jogadores e desportistas que frequentam o estádio, considerando que uma das principais atividades de lazer dos serramelenses é o esporte.