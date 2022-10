PMM garante a gratuidade do transporte público nas eleições do próximo domingo (30). Todas as regiões da cidade serão contempladas. A medida tem como objetivo facilitar e garantir o deslocamento dos eleitores em um dia de extrema relevância para a democracia do país. Ainda segundo a prefeitura, o sistema funcionará com passe livre, catraca liberada à população geral durante todo o período de votação, que será das 8h às 17h.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMM