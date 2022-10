Sesap apresenta plano de tecnologia para melhorar capacidade de atendimento ao público

A saúde pública do Rio Grande do Norte ganha um incremento importante para a melhoria no atendimento ao público e nos processos de trabalho dentro dos próximos dois anos.

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) lançou nesta quinta-feira (27) o primeiro Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC), que passa a nortear todo o trabalho de qualificação do acesso aos serviços de saúde no estado, com foco na inovação e desenvolvimento de ferramentas para o cidadão, assim como para os profissionais e gestores.

O planejamento inédito é fruto de uma parceria entre a Sesap, representada pela Unidade de Gestão de Tecnologia, Sistemas de Informação e Comunicação (UGTSIC), o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Lais/UFRN), alinhando a estratégia tecnológica à estratégia de expansão dos serviços de saúde delineada pela Sesap para o RN.

A ideia passa, por exemplo, por ampliar e melhorar sistemas consolidados como o RN+ Vacina e o Regula RN.

"Este não é um plano só para a organização interna da Sesap, ele tem interface com o SUS como um todo. È um plano que visa produzir ações e serviços que vão beneficiar o usuário, melhorar os processos de trabalho", destacou o secretário de Estado da Saúde Pública, Cipriano Maia.

O PDTIC é norteado pelas diretrizes da Política Nacional de Informação e Informática e a Estratégia de Saúde Digital, trabalhando a inovação e aplicação de tecnologia na área da saúde com foco na economia para a gestão pública e segurança tanto para os usuários do SUS como para os profissionais.

"O plano vai aumentar o nível de governança da Sesap. São muitos benefícios, como a melhoria no desempenho da organização, promover inovação e maior transparência para o cidadão", afirmou o diretor da UGTSIC, Chander Pinheiro.

Para Ricardo Valentim, diretor do Lais/UFRN, a cooperação técnica é um marco importante para a saúde do RN.

"Ao longo da pandemia mostramos a importância do ecossistema e percebemos como foi benéfico devido à resposta mais ágil para a sociedade com programas importantes como o Regula RN e o RN+ Vacina. É uma atividade meio que a tecnologia é uma peça fundamental no controle, monitoramento, na avaliação da saúde pública. Assim, o plano é fundamental para chegar a uma maior transparência", disse ele.

Ao final da apresentação, foi assinado um termo de entrega de suporte tecnológico para a Escola de Saúde Pública e para a revista Diálogos, periódico científico da Sesap.