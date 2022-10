1.248 clientes ficam sem energia após furto de cabos da rede elétrica em Grossos

O furto foi registrado na rede elétrica na saída da cidade de Grossos, no sentido Gangorra – RN 012, e afetou cerca de 1.248 clientes. Após manejos na rede elétrica, 598 unidades consumidoras tiveram o fornecimento de energia restabelecido de imediato. Os demais clientes foram religados às 05h. A Neoenergia Cosern ressalta que vem compartilhando informações e acompanhando as ações com a Secretaria de Segurança Pública para colaborar com a busca por soluções para o problema.