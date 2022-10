Governo quita folha salarial de outubro dos servidores do estado neste sábado, 29

Quase metade do funcionalismo estadual recebeu o salário integral adiantado no último dia 15, correspondente aos trabalhadores que recebem até R$ 4 mil e a categoria da Segurança Pública. Amanhecerão na conta dos servidores, neste sábado, os 70% restantes para quem recebe acima de R$ 4 mil e o salário integral dos trabalhadores lotados em pastas com recursos próprios e da Educação, totalizando mais de R$ 230 milhões de um total de R$ 583 milhões.