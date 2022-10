Executivo entrega Praça Maria de Fátima Andrade Pereira no Dom Jaime Câmara

“É uma entrega que deixa a gente muito feliz, muito realizado. Eu lembro que aqui antes quando vínhamos fazer uma visita a amigos e familiares, a gente olhava para esse espaço e só víamos um matagal com muita lama e hoje a gente vê o antes e o depois dessa entrega. Nos sentimos com um dever cumprido, de realização e dizer à população, que é o dinheiro do povo que agora é bem investido, agora está sendo bem aplicado”, pontuou o prefeito Allyson Bezerra

A Prefeitura Municipal de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB), realizou na tarde desta sexta-feira (28), a inauguração da praça Maria de Fátima de Andrade Pereira no bairro Dom Jaime Câmara.

“Essa praça foi construída com tudo novo, a Prefeitura fez uma obra completa com campo de futebol, tivemos cuidado com a drenagem, a iluminação toda em LED com arborização e paisagismo com mais 2.300m² de área de passeio para a população caminhar, academia da Primeira Idade, da Terceira Idade. Tudo aqui foi pensado para que a população pudesse aproveitar da melhor forma”, enfatizou o titular da pasta, Rodrigo Lima.

O morador Severino de Medeiros fala da alegria que tem sido para a população do bairro a chegada de um equipamento que tem trazido lazer e saúde a todos. “Esse espaço aqui é muito importante para todos nós. É bom para caminharmos porque assim cuidamos da nossa saúde. Eu agradeço demais à Prefeitura estar cumprindo com esse compromisso junto à população”, declarou.





O espaço também tem gerado renda para os moradores. É o caso de Silvana Felício. “Estou adorando, foi a melhor coisa que a Prefeitura fez para nós moradores, enquanto outras gestões não olhavam para a gente, dentro de 2 anos a gestão atual fez essa maravilha que estamos adorando. Eu já tinha planos de colocar algo para vender, mas não tinha como porque aqui em frente à minha casa era só mato e lixo. Mas agora com a praça eu posso vender vários tipos de comidas”, frisou.

O prefeito Allyson Bezerra chegou para a inauguração da praça bem entusiasmado em ver e perceber o quanto o equipamento entregue aos moradores trouxe mais dignidade a esse povo.

“É uma entrega que deixa a gente muito feliz, muito realizado. Eu lembro que aqui antes quando vínhamos fazer uma visita a amigos e familiares, a gente olhava para esse espaço e só víamos um matagal com muita lama e hoje a gente vê o antes e o depois dessa entrega. Nos sentimos com um dever cumprido, de realização e dizer à população, que é o dinheiro do povo que agora é bem investido, agora está sendo bem aplicado”, pontuou o prefeito.