Deputada Zambelli ameaça jornalista com pistola e depois tenta se passar de vítima

A deputada federal reeleita Carla Zambelli (PL-SP), após discussão em frente a um restaurante, ameaçou e perseguiu por várias ruas com uma pistola em punho o jornalista Luan Araújo, no início da tarde deste sábado, 29, na região dos Jardins, em São Paulo.

A confusão teria começado no restaurante Kiichi, onde a deputada narra que estava saindo com o filho de 14 anos, quando teria sido xingada com palavras de baixa calão e empurrada pelo jornalista Luan Araújo.

Já fora do restaurante, a deputada contou a Polícia Militar que foi empurrada e caiu. Esta informação, no entanto, não é verídica. Nos vídeos, a deputada cai só, após perder o equilíbrio.

Antes, de fato Luan falou que amanhã Carla Zambelli e seus aliados iriam voltar para o bueiro de onde nunca deveriam ter saído. Zambelli o rebate e pede para não o filmar. Luan fala palavra de baixo calão.

Ao Globo, Luan Araújo diz que saía de um chá de bebé quando foi provocado por Zambelli, dizendo “amanhã é Tarcísio”, fazendo referência ao candidato bolsonarista Tarcísio de Freitas, ao governo de SP.

Luan devolveu o xingamento dizendo: “amanhã é Lula, papai”. Repete várias vezes. Zambelli diz que Luan está cuspindo-a (não é verdade) e ele endurece a fala, xingando-a com palavras de baixo calão e sai do local.

Zambelli desequilibra e caiu sozinha. Se levanta, e, junto com um segurança com arma em punho, parte em direção do Luan. O cerca e tenta agredi-lo com chutes e socos. Luan desvia e corre pedindo socorro.

Neste momento é possível ouvir um disparo de arma de fogo, mas não quem o efetua.

Luan Araújo aparece mais a diante tentando escapar da deputada (O homem que aparecia armado no primeiro vídeo, já não aparece mais neste momento) e entra num bar, pedindo socorro.

A deputada já aparece no meio da rua, empunhando uma pistola, a qual apontava na direção do bar em que Luan Araújo havia se refugiado. Dentro do bar, Zambelli ameaça e manda Luan deitar no chão.

Segundo ela, neste local, gravou um vídeo com Luan lhe pedindo desculpas e ela o deixou ir. Mas quando ele saiu na rua, voltou a xinga-la de novo. Disse que pegou os dados do carro e de testemunhas.

Luan confirmou esta informação ao Jornal O Globo.

Quando a Polícia chegou, Zambelli contou uma versão mentirosa, de que havia sido empurrada por Luan. O caso ganhou repercussão política de imediato, tanto na corrida eleitoral de São Paulo como nacional.

Na Câmara, a deputada estadual Tabata Amaral disse que vai pedir a cassação do mandato da deputada Carla Zambelli. O deputado federal André Janomes também disse que iria pedir a cassação da deputada.

No Quarto Distrito da região dos Jardins, a informação do Jornal O Estadão é que serão investigados os crimes de Portel Ilegal de Armas de Fogo, disparo de arma em via pública e lesão corporal.

A deputada reeleita Tabata Amaral, de São Paulo, disse que iria pedir a cassação de registro de candidatura de Carla Zambelli, em função do episódio. O deputado André Janones reforça a fala de Tabata.

Sobre o uso de arma de fogo no período pré-eleição, a deputada eleita Carla Zambelli disse ao Jornal Metrópole que não respeita decisão do ministro Alexandre de Morais, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).