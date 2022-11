Prefeita Cinthia Sonale comanda festa da vitória de Lula em Grossos

Uma vitória da democracia, do respeito e da esperança. Assim a prefeita de Grossos, Cinthia Sonale, definiu a votação exitosa do ex-presidente Lula na eleição deste ano. Logo após a divulgação do resultado pelo TSE, Cinthia liderou uma grande festa na cidade em comemoração ao retorno do petista ao governo federal.



A gestora grossense reuniu milhares de pessoas numa passeata que lotou as ruas do município, que sob seu governo ampliou o desempenho eleitoral do principal opositor de Bolsonaro. Do primeiro para o segundo turno, Lula saltou de 67,93% para 69,20% dos votos válidos em Grossos, com 4.994 eleitores o escolhendo para presidente da república.



A volta de Luís Inácio ao Planalto em 2023 é vista com muito otimismo pela chefe do executivo local, que ao lado da governadora Fátima Bezerra (PT) pretende viabilizar mais recursos para a urbe salineira nos próximos anos.