Classe artística mossoroense comemora reabertura do Teatro Municipal

Palco de grandes apresentações, o Teatro Municipal Dix-huit Rosado foi reaberto nesta segunda-feira (31), após passar por uma revitalização completa. A entrega do equipamento cultural contou com a presença de representantes da classe artística local, do prefeito Allyson Bezerra, secretários municipais, convidados e o público em geral. Todos puderam acompanhar uma ampla programação especialmente preparada para esta data.

A cerimônia foi aberta com recepção do Grupo de Coral Infantil da Escola de Artes de Mossoró. A Banda Sinfônica Municipal Artur Paraguai também participou da celebração, assim como o poeta Antônio Francisco, o grupo Choro Didático, Coral da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) e a Cia Rascunho de Teatro, que encenou o espetáculo “É Rei”, homenageando o cordel “Os animais têm razão”, de autoria de Antônio Francisco.

“É um grande orgulho estar aqui, e eu digo isso enquanto artista, enquanto Cia Rascunho, porque o Dix-huit Rosado é nossa casa. É um orgulho imenso a gente ter essa responsabilidade de participar da reinauguração da nossa casa. É aquele sentimento de volta para casa mesmo e ser bem-vindo”, pontuou o ator Eric Venancio, cofundador da Cia Rascunho.



A atriz Luciana Duarte, integrante da Cia A Máscara de Teatro, também celebrou a reabertura do equipamento cultural. “A gente fica até sem palavras para dizer o que isso significa. É uma mistura de emoção, de tantos sentimentos, de estar voltando a nossa casa, a esse espaço que sempre nos abriga com tanto carinho, com tanta generosidade, chega fico arrepiada. É inexplicável”, disse.



“O teatro para nós, artistas, é a nossa segunda casa, é onde a gente passa mais tempo e onde a gente se diverte. Ver o teatro entregue novamente é de suma importância, porque é onde nós vivemos a nossa arte, onde nós podemos entregar nossa arte para o povo, para a plateia, para as nossas famílias”, complementou o ator Linkon Carpino, da Cia Panelinha de Teatro.





Antônio Francisco, uma das estrelas da programação de reabertura do Dix-huit Rosado, relembrou momentos memoráveis da sua carreira e encantou o público. “É um sentimento bom, sentimento poético. Estava ali em cima do palco lembrando que já lotei esse teatro duas vezes, quando lancei meu livro aqui dentro e um CD. É um orgulho pra gente. Ficou melhor ainda. Eu moro aqui perto e vou trazer minha rede para cá”, brincou o cordelista, elogiando a reforma realizada no teatro.

O técnico de operações João Eudes conheceu o Teatro Municipal na noite desta segunda-feira (31) e ficou impressionado com a estrutura do equipamento. “Tive a oportunidade de conhecer o teatro hoje com a minha família, um teatro muito bacana, maravilhoso. Está muito aconchegante. Toda a infraestrutura foi bem elaborada, bem estudada e está muito confortável para o público de Mossoró e região”, comentou.

Um dos servidores mais antigos do Teatro Municipal e hoje diretor do equipamento, Chico Window reforça a importância desse novo momento do Dix-huit Rosado. “Nós esperamos muito uma reforma. Agora o teatro está sendo entregue, novo, novo em todos os aspectos. Nós estamos recontando a história, reafirmando essa história. A reforma veio em uma bora hora, a casa precisava".





Revitalização completa

A reforma do Teatro Municipal Dix-huit Rosado contou com a substituição do revestimento cerâmico externo e substituição de granito, revisão das instalações elétricas e subestação, instalação de plataforma elevatória, promovendo acessibilidade no espaço público.

As obras também contemplaram a revisão do sistema de combate a incêndio, trouxe melhorias na cobertura, proteções, pinturas, reparos estruturais e no sistema de ar-condicionado. Os equipamentos cênicos, como vestimenta cênica, mecânica cênica e sistema de áudio foram totalmente reparados.

Foto: João Batista Freitas (Flex/Secom/PMM)





“O Município fez um investimento vultuoso para que tivéssemos um teatro para que os artistas utilizassem da melhor forma, com qualidade e conforto, a partir de uma reforma completa, contemplando revestimento externo, sonorização, iluminação, sistema de ar-condicionado, acessibilidade, porque a classe artística e a população merecem”, afirmou o secretário de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos, Rodrigo Lima.

Para Etevaldo Almeida, secretário municipal de Cultura, o sentimento é de dever cumprido. “Sentimento de muita alegria, de responsabilidade e dever cumprido. Quando nós assumimos a Secretaria, nós não tínhamos o teatro em pleno funcionamento. A gente identificou várias fragilidades dentro da questão da estrutura física. Hoje, após oito meses de obras, a gente está entregando aos artistas, aos fazedores de arte e cultura, sobretudo à sociedade mossoroense e norte-rio-grandense, o teatro reformado”, disse.

O prefeito Allyson Bezerra ressaltou que a reabertura do Teatro Dix-huit Rosado fecha uma programação intensa de entregas ocorridas ao longo do mês de outubro. “Fechamos o mês com uma série de entregas de obras e chegamos agora ao Teatro Municipal para a reinauguração. Já tínhamos entregue toda a parte externa, um revestimento que antes estava caindo, era um risco para a população que passava pela calçada, e estamos entregando hoje as instalações internas, com um novo sistema de ar-condicionado, que antes estava sem funcionar, sistema de som, de iluminação”, relatou, complementando:





“É uma entrega muito importante, uma reinauguração que a gente fica feliz de estar fazendo. Teatro entregue para a população, entregue para a classe artístico-cultural da nossa cidade e certamente aqui vamos ter grandes apresentações nacionais, do nosso estado, da região Nordeste e da cidade de Mossoró”, finalizou o chefe do Poder Executivo local.

A cerimônia de reabertura do Teatro Dix-huit Rosado foi prestigiada por representantes de entidades culturais e de classe da cidade Mossoró, secretários municipais, pela primeira-dama de Mossoró, Cinthia Raquel Pinheiro, vereadores, entre outras autoridades e pelo público em geral.