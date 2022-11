Governo e Banco Mundial buscam meios para funcionar o Hospital da Mulher

Governadora Fátima Bezerra, acompanhada com uma missão do Banco Mundial vão visitar as instalações do Hospital Regional da Mulher às 16 horas desta segunda-feira, 7, para discutir, junto com a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, os meios para colocar a unidade 100% em funcionamento até metade do ano que vem.

Os trabalhos administrativos entraram na reta final para colocar o Hospital Regional da Mulher, de Mossoró, em atividade. Nesta segunda-feira, 7, a governadora Fátima Bezerra, acompanhada com os técnicos do Banco Mundial e a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, vão visitar as instalações da unidade e dá os primeiros passos para colocar em funcionamento pleno.

A visita a unidade física do Hospital Regional da Mulher, erguido com um investimento superior a R$ 120 milhões, emprestado pelo Banco Mundial, num terreno doado pela UERN, está prevista para as 16 horas desta segunda. Metade destes recursos foram para erguer a estrutura física, que está praticamente pronta, e o restante dos recursos foram usados para comprar equipamentos.

O Hospital Regional da Mulher foi projetado em 2014, ainda na gestão da governadora Rosalba Ciarlini. O seu sucessor, o governador Robinson Faria, praticamente parou a obra. Em 2018, quando assumiu o governo, Fátima Bezerra designou Fernando Mineiro para conduzir os trabalhos administrativos, superar os problemas, retomar as obras e concluir.

Os erros administrativos foram corrigidos com o trabalho do Governo Cidadão em parceria com o Banco Mundial. Os erros de projeto foram mais difíceis. Um dos principais era que o projeto de engenharia da obra havia sido feito para o prédio ser erguido dentro de uma lagoa, sem que existisse qualquer obra de drenagem. Também havia erros na energia e hidráulico.

Feita as correções, o prédio foi erguido, equipamentos comprados e instalados, tendo início a parte mais difícil num hospital, seja publicou ou privado: colocá-lo em funcionamento, em especial, de recursos humanos. Neste contexto, o governo do Estado aproximou a UERN, a quem foi delegado a missão de abrir e colocar em funcionamento os setores de ambulatórios.

Na reunião desta segunda-feira, 7, a Governadora Fátima Bezerra, os dirigentes do Banco Mundial e a reitora da UERN, Cecília Maia, vão dialogar sobre meios para colocar a maternidade em funcionamento, com UTI Neo, Berçário, Canguru, e todos os outros serviços de apoio. O processo de ocupação iniciando agora no final de 2022, deve ser concluído até metade de 2023.