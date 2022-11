Prefeito lança Programa Mossoró Cidade Educação e anuncia concurso público para o início de 2023. O programa, que promete ser o maior investimento em educação já visto em Mossoró, foi lançado na manhã desta terça-feira (8), no Ginásio de Esporte Pedro Ciarlini. De acordo com o prefeito Allyson Bezerra, até 2025, serão investido 1 bilhão e 147 milhões de reais em ações que vão de reestruturação e construção de unidades de ensino, aquisição de novos equipamentos e mobiliários para as escolas, implantação de unidades com ensino 100% integral, investimento em ciência e tecnologia, dentre outras ações. Ainda segundo o gestor, após 10 anos, o município também irá realizar um concurso público para contratação de pessoal para o quadro efetivo da pasta.

A Prefeitura de Mossoró lançou, na manhã desta terça-feira (8), o Programa Mossoró Cidade Educação, que, segundo a gestão, será o maior investimento já visto na educação do município.

Ao todo, de acordo com o prefeito Allyson Bezerra, até 2025, serão investidos 1 bilhão e 147 milhões de reais em ações que vão de reestruturação e construção de unidades de ensino, aquisição de novos equipamentos e mobiliários para as escolas, implantação de unidades com ensino 100% integral, investimento em ciência e tecnologia, dentre outras ações.

Ainda segundo o gestor, após 10 anos, o município também irá realizar um concurso público para contratação de pessoal para o quadro efetivo da pasta. Ao todo, 22 mil alunos das unidades de ensino do município serão beneficiados pelo programa.

Entre as iniciativas que já estão em andamento, a secretaria de infraestrutura segue realizando a reformas e manutenção das Unidades de Educação Infantil, além de já ter iniciado a instalação de centrais de ar nas salas de aula. A meta é que, até 2024, todas as salas de aulas já estejam com centrais instaladas e em funcionamento.

A partir de 2023, os estudantes também receberão novo fardamento e kit escolar, incluindo mochila. Além disso, a Prefeitura tem investido na aquisição de alimentos da agricultura familiar, para garantir a qualidade na merenda escolar das crianças e adolescentes.

O Mossoró Cidade Educação, contempla, ainda, o transporte escolar gratuito e de qualidade para os estudantes que residem na zona rural do município, com a manutenção da frota de ônibus.