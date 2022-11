Paciente espera há 12 meses por contato do HRTM para fazer cirurgia ortopédica

Na prática, o que ocorreu é que o HRTM, após fazer o primeiro atendimento, mandou Natanael Costa para casa, aguardar ser chamado para fazer a cirurgia eletiva, ou seja, retirada do fixador e colocado as placas na fibula e tíbia quebrados no acidente. Só que esqueceu. Agora, a esposa de Natanael, Fernanda Costa, cansada de esperar, pediu ajuda na Secretaria Municipal de Saúde. Natanael foi incluído Central de Regulação para fazer a cirurgia pelo SUS, só que ela ou ele não tem qualquer noção de quando isto vai acontecer.

O soldador Natanael Batista Dantas, de 25 anos, residente no Sítio São José, no Polo do Jucuri, em Mossoró-RN, está há exatamente um ano esquecido pelo Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos Maia (HRTM), aguardando, em casa, por uma cirurgia ortopédica na perna esquerda.

Quem conta a história, é a esposa de Natanael, Fernanda Costa. Ela pede ajuda das autoridades!

“Ele continua em casa, simplesmente abandonado. Cadê esse governo que não está nem ai para essas pessoas que ficam aguardando essa cirurgia em casa”, reclama Fernanda Costa, que recebeu orientação através do MOSSORO HOJE para cadastrar o marido na Central Regulação da Prefeitura de Mossoró, e, finalmente, entrar na fila para fazer a cirurgia complementar ou eletiva possivelmente em Natal, via SUS.

Fernanda Costa durante todo este tempo esquecido, chegou a procurar meios para fazer a cirurgia particular, como muitos pacientes esquecidos pela saúde fazem. Entretanto, num levantamento que fizeram, descobriram que precisavam conseguir pelo menos R$ 30 mil reais. De família humilde, se viram obrigados a desistir e torcer que alguém do HRTM lembrasse deles, o que terminou não acontecendo.

Natanael sofreu um acidente de moto quando retornava do trabalho em novembro de 2021. Na época, foi socorrido para o HRTM, onde recebeu os primeiros socorros e fez a primeira cirurgia, fixando na fíbula e na tíbia uma prótese chamada de fixador, que são ferros que juntam os ossos. Com os ferros na perna, Natanael foi enviado para casa com a promessa de que seria chamado de volta para fazer a cirurgia complementar no HRTM ou em Natal.

Passados 12 meses, com o marido sofrendo muito dentro de casa, Fernanda Costa fez contato com o MH, pedindo ajuda para denunciar o descaso. “Bom dia, como eu faço para vc publicar uma situação de meu esposo, que esta há 1 ano com a perna quebrada (tíbia e fibula), com o fixador na perna ate hoje, aguardando uma cirurgia em casa que ate hoje não tivemos nenhuma sequer resposta dos hospitais nem do Tarcísio Maia”.

A reportagem do MH fez contato com o HRTM e não obteve resposta a respeito do paciente. A Secretaria Municipal de Saúde, Morgana Dantas, recomendou que o casal procurasse a Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde, com a documentação de Natanael, para solicitar a cirurgia. Ela explicou que uma vez colocando o nome do sistema, o que não havia sido feito até agora, começa o processo para fazer a cirurgia.

Ela acredita que só será possível em Natal, via SUS.

Fernanda Costa fez o cadastro conforme recomendado, inserindo finalmente o marido na fila do SUS para fazer a cirurgia. Diz que está muito triste com o sofrimento imposto não só ao marido, mas a toda a família em casa, por tanto tempo, por parte do HRTM. Segundo ela, se eles não pretendiam ou não tem o costume de fazer a função deles, deveria ter avisado a família. “Teria se dado um jeito”, para se resolver logo nas primeiras semanas. Fernanda e o marido esperam que, agora que foi inserido na fila do SUS, finalmente, a cirurgia seja feita.

Fernanda Costa já foi informada por ortopedistas, através de amigos, que devido ao esquecimento de 12 meses do HRTM, o marido Natanael vai ficar com deficiência nos ossos da perna esquerda. Assim como Natanael foi esquecido, ainda segundo Fernanda Costa, não é difícil que outros pacientes também tenham sido esquecidos, ficando meses e mais meses sofrendo. O casal estudam a possibilidade de processar o Governo do Estado por danos.