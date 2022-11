Governo do RN paga 1ª parcela dos salários dos apesentados e pensionistas nesta segunda-feira, 14

O Governo do estado efetivou nesta segunda-feira (14), véspera de feriado, o pagamento da primeira parcela dos salários de novembro dos servidores aposentados e pensionistas. O dinheiro está no Banco do Brasil disponível para saque, segundo informações das secretarias de Administração, que elabora as folhas, e do Planejamento, que cuida dos recursos.

O pagamento normalmente é agendado para o dia 15, mas em razão do feriado da Proclamação da República e do ponto facultativo, os salários foram antecipados para o último sábado (12). Entretanto, em virtude de problema na transação bancária, o pagamento dos aposentados e pensionistas ficou para esta segunda-feira.



Quase metade do funcionalismo estadual recebe o salário integral do mês trabalhado até o dia 15 e mais 30% do quadro de pessoal recebe um adiantamento 30% do valor do vencimento. De acordo com o calendário de pagamento, recebem o salário integral no dia 15 ativos, inativos e pensionistas que ganham até R$ 4 mil e todo o efetivo das forças de segurança, independente de valor. Os demais recebem adiantamento de 30% do salário – estes são 41 mil servidores.

A previsão para conclusão da folha salarial de novembro é o próximo dia 30, quando recebem o salário integral os servidores lotados na Educação e em pastas com recursos próprios – Idema, Detran etc. – e os 70% restantes dos que recebem acima de R$ 4 mil, totalizando, neste mês, uma folha de R$ 561 milhões.