Ministério da Saúde distribui doses de Coronavac para crianças; 16.140 são destinadas ao RN

A remessa que começou a ser distribuída nesta sexta (18) é destinada para crianças com idade entre três e menores de cinco anos em todo o país. A previsão é que essa distribuição para todos os estados e Distrito Federal seja concluída até o início da próxima semana. O MS informou que as vacinas serão distribuídas de maneira equânime e proporcional entre todas as unidades da federação, levando em conta a população nesta faixa etária. O esquema vacinal com a Coronavac para as crianças é o mesmo do público adolescente e adulto. São duas doses com intervalo de 28 dias entre elas.