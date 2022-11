HRTM suspende visitas e reforça obrigatoriedade do uso de máscaras nas dependências do hospital. A medida acontece em virtude de um novo aumento no número de casos de Covid-19, bem como a confirmação da circulação de variantes do coronavírus no estado. Além da suspensão das visitas, a Portaria interna orienta que as equipes de assistência social devem enfatizar a obrigatoriedade do uso de máscara entre os acompanhantes dos pacientes. A medida também se aplica a servidores do hospital.

O Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos Maia (HRTM), em Mossoró, anunciou a suspensão das visitas a pacientes internados na unidade.

A medida acontece em virtude do recrudescimento da pandemia da Covid-19, quando o estado do Rio Grande do Norte já registra aumento de casos da doença, bem como a confirmação da circulação de variantes do coronavírus.

No dia 14 de novembro a Secretaria de Saúde do Estado (Sesap) emitiu uma série de recomendações aos municípios, unidades de saúde e, também, à população geral. Entre elas, o reforço na imunização e a volta do uso de máscaras em ambientes fechados.

Seguindo as orientações da secretaria, além da suspensão das visitas, a Portaria interna do HRTM orienta que as equipes de assistência social devem enfatizar a obrigatoriedade do uso de máscara entre os acompanhantes dos pacientes.



A medida também se aplica a servidores do hospital, que também devem reforçar a medida protetivas para si e entre os pacientes.

A determinação não estabelece prazo para a retomada das visitas, que irá depender do comportamento epidemiológico que se apresentar no estado nos próximos dias.