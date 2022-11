Encapuzados passam atirando e matam marceneiro na zona sul de Mossoró-RN

Além de matar na hora o marceneiro Antônio Gabriel no ataque na Rua João Damásio, também deixou ferido Francisco Edigley, socorrido para a UPA do bairro; Só esta semana foram registrados pelo menos outros três ou quatro casos que bandidos encapuzados passaram atirando, matando e deixando, inclusive, crianças feridas em regiões distintas de Mossoró

Na manhã deste sábado, 26, um veículo prata com ocupantes encapuzados passaram atirando com pistola .40 pela Rua João Damásio, no bairro Belo Horizonte, matando o marceneiro Antônio Gabriel da Silva Araújo, de 30 anos, e deixando Francisco Edigley de Sousa baleado. Ele foi socorrido para a UPA do bairro.

Ocorreram outros ataques semelhares esta semana, inclusive com crianças baleadas.

Veja mais

Ataque deixa um adolescente morto e 4 feridos nas Malvinas, zona leste de Mossoró

Adolescente morto a tiros no Bairro Ouro Negro, zona oeste de Mossoró



Vigilante assassinado no bairro Nova Betânia, bairro nobre de Mossoró



Ainda na manhã deste sábado, 26, a Polícia Militar encontrou um carro prata, muito sujo, sem queixa de roubo, abandonado no Conjunto Ulrich Graff, do outro lado da cidade.

Os policiais que atenderam a primeira ocorrência disseram que não havia como afirmar, com 100% de certeza, que este veículo teria sido usado no ataque na Rua João da Damásio.



A Polícia Militar fez o isolamento da frente da residência que o marceneiro Antônio Gabriel foi baleado e teve o óbito confirmado pela equipe do SAMU.

O local, pouco tempo depois, passou por perícia por parte da equipe do Instituto técnico-científico de Perícia, acompanhado com os investigadores da Delegacia de Plantão.

O corpo de Antônio Gabriel foi removido para exames na sede do ITEP.

O caso será investigado pela Divisão de Homicídios de Mossoró, assim como centenas de outros que já se encontra no Cartório desta especializada com investigações em andamento.

A demora para se concluir os inquéritos se dá principalmente pelo fato de existir poucos policiais, pouco apoio tecnológico e também suporte pericial que a unidade de Mossoró não tem pessoal, tecnologia e nem estrutura física para oferecer.

Nesta fase da investigação, é temeroso falar em motivação para o crime. Caso algum cidadão tenha informação que pode ajudar as autoridades a esclarecer este ou qualquer outro caso de crime contra a vida, deve ligar para o 181. Não precisa se identificar.





No plantão da Policia Civil desta sexta-feira, 25

A Polícia Rodoviária Federal de Mossoró informou que prendeu em flagrante, no km 35 da BR 110, às 22h25 do dia 25/11/2022, um homem de 35 anos, condutor de um VW/Voyage de cor prata, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. No interior do referido veículo foi encontrada uma pistola com 2 carregadores e 28 munições intactas. Ocorrência encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Mossoró/RN.