Encapuzados do carro prata matam mais um neste sábado em Mossoró-RN

Vítima desta vez foi o jovem Valnei Azevedo Freire Filho, de 21 anos, que estava perto da unidade de educação infantil do bairro Ouro Negro, na zona oeste de Mossoró, quando o veículo passou com os encapuzados atirando muito e terminou baleado. Chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos tiros. Veja sobre os outros ataques ocorridos em Mossoró esta semana.

Desta vez o ataque aconteceu exatamente 13h30. A Guarnição da PM informou que neste caso a vítima foi o jovem Valnei Azevedo Freire Filho, de 21 anos. Ele ainda foi socorrido, mas quando chegou ao Hospital Regional Tarcísio maia já era tarde.

Os atiradores encapuzados usando pistolas estavam num veículo prata, parecido com o que foi usado no ataque no bairro Belo Horizonte, na zona sul de Mossoró, que deixou um morto e outro baleado no início da manhã deste sábado.

No caso, a Polícia Militar foi acionada ao local e fez os primeiros levantamentos e estão entregando para os policiais civis de plantão, que estão colhendo mais informações sobre a vítima com familiares e amigos no Hospital Regional Tarcísio Maia e na residência dele.

O corpo da vítima, neste caso, deve ser levado por uma funerária para passar por exames na sede do ITEP e a família deve se dirigir a Delegacia de Plantão, para receber a guia para retirada do corpo para velório e sepultamento.

Trata-se de mais um caso para ser apurado pela Divisão de Homicídios de Mossoró.