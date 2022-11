Acusado de matar o fisioterapeuta Hadirson Kaio vai à júri popular nesta terça, 29. O crime aconteceu no dia 8 de maio de 2022, nas proximidades de uma motel, localizado no bairro Santa Delmira. Vinicius Rafael Silva de Araújo é réu confesso e afirmou ter matado Hadirson Kaio Marcelino da Silva, de 29 anos, asfixiado com um fio, após ter feito um programa com ele e este ter se recusado a realizar o pagamento. Nesta terça, Vinicius irá responder pelo crime de homicídio triplamente qualificado, cometido por motivo fútil, por meio cruel e sem chances de defesa da vítima. O júri popular está previsto para ser iniciado às 9h, no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins.

O crime aconteceu no dia 8 de maio de 2022, nas proximidades de uma motel, localizado no bairro Santa Delmira. O corpo da vítima foi encontrado no dia seguinte, em um matagal.

Os dois teriam se conhecido através de um aplicativo de relacionamento e marcado um encontro. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio Grande do Norte, com base nos autos do inquérito policial, o réu alegou que era garoto de programa e que ele, juntamente com um menor, teria ido encontrar Hadirson para realizar um programa.



Ainda conforme a denúncia, Vinicius alegou que a vítima teria se recusado a pagar a quantia de R$ 300, sendo metade para ele e a outra para o menor. Diante disto, os dois resolveram tirar a vida de Hardison, utilizando um fio que encontraram dentro do veículo.

Após o crime, os dois ainda roubaram alguns bens da vítima, incluindo o veículo, que foi abandonado, posteriormente, em um lava a jato.

O júri popular está previsto para ser iniciado às 9h, no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins, sob a presidência do juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros.

A acusação, representando o MPRN, será realizada pelo promotor Romero Marinho. Já a defesa do réu será realizada pelos defensores públicos Maria Clivia Duarte, Manuel Wilson Ribeiro Junior, Stenio Alves Da Silva e Thiago Gurgel Andrade Silva.

Vinicius ainda deverá ser julgado posteriormente, por outro crime de homicídio, cometido com os mesmos meios, contra Bruno Allyson do Nascimento, de 35 anos, encontrado sem vida, dentro da própria casa, no bairro Barroca, no dia 5 de abril.