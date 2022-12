Promotor diz que vai pedir condenação de réu com pena máxima no caso Hadirson Kaio. O júri popular de Vinicius Rafael Silva de Araújo, de 21 anos, acusado do homicídio de Hadirson Kaio Marcelino da Silva, de 29 anos, foi iniciado por volta das 9h30 desta terça-feira (29). O crime aconteceu no dia 8 de maio de 2022, nas proximidades de uma motel, localizado no bairro Santa Delmira. A vítima, de acordo com a denúncia do MPRN, teria sido morta por asfixia, com um fio, após se recusar a pagar um programa que havia feito com o réu.

FOTO: ANNA PAULA BRITO