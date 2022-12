Mossoró: TJP condena assassino de fisioterapeuta a 18 anos de prisão

Mossoró: TJP condena assassino de fisioterapeuta a 18 anos de prisãoO julgamento de Vinicius Rafael Silva de Araújo, de 21 anos, aconteceu na manhã desta terça-feira (29), no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins, em Mossoró. O Conselho de Sentença decidiu pela culpa dele no homicídio de Hadirson Kaio Marcelino da Silva, de 29 anos, ocorrido no dia 8 de maio de 2022, no Santa Delmira. Com a decisão, o juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros aplicou a dosimetria da pena, que deverá ser cumprida em regime fechado.

Vinicius Rafael Silva de Araújo, de 21 anos, foi condenado a pena de 18 anos pelo crime de homicídio triplamente qualificado, cometido contra o fisioterapeuta Hadirson Kaio Marcelino da Silva, de 29 anos.

O júri popular aconteceu na manhã desta terça-feira (29), no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins, em Mossoró.

Hadirson Kaio foi asfixiado com um fio, no dia 8 de maio de 2022, no Santa Delmira. O corpo dele foi encontrado no dia seguinte, dentro de um matagal do mesmo bairro.

A promotoria apresentou o caso pedindo pela condenação de Vinícius. Segundo promotor Romero Marinho, o ele agiu com frieza e cometeu o crime por um motivo torpe, que seria o fato de a vítima ter se negado a pagar a quantia de R$ 300 (valor que seria dividido entre ele e um menor que também participou do crime), após os dois terem realizado um programa com Kaio.

Pesou contra ele, ainda, o meio cruel utilizado para matar a vítima, bem como o fato de ela não ter tido chances de defesa.

Após ouvir a alegação da defesa, realizada pelos advogados Maria Clivia Duarte e Stenio Alves Da Silva, além de uma testemunha do caso e a promotoria, o Conselho de Sentença decidiu pela condenação de Vinicius.

Com a decisão, o juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros aplicou a dosimetria da pena, que acabou reduzida em 4 anos, pelo fato de haver duas atenuantes, que são o fato dele ele ser menor de 21 anos na época e de ter confessado o crime. A pena deverá ser cumprida em regime fechado.