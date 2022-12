Artistas mossoroenses criam estandartes para homenagear Padroeira de Mossoró

Um projeto de arte e fé homenageia Santa Luzia, a padroeira da Diocese de Mossoró. Idealizado pela Sociedade Amigos da Pinacoteca Potiguar, o ‘Viva Santa Luzia’ convocou os artistas da Capital do Oeste para criarem estandartes artísticos representando diferentes olhares sobre a santa protetora dos olhos.



As obras serão apresentadas nesta terça-feira (29) às 9h na Catedral. O objetivo do projeto, que conta com a parceria da Paróquia de Santa Luzia, é incrementar as festividades e movimentar o segmento das artes visuais.



As obras serão recepcionadas pelo bispo Diocesano Dom Mariano Manzana e pelo pároco da Catedral, Pe Flávio Augusto Forte Melo, logo após será aberta a exposição dos estandartes na Catedral que ficarão expostos até dia 1º de dezembro. Na abertura da Festa de Santa Luzia, dia 1º de dezembro, haverá o cortejo das peças até o altar.



A partir do dia 02/12 as obras ficarão expostas no Coração de Jesus. Dia 13 de dezembro, os estandartes vão integrar a procissão conduzida por jovens do Segue-Me. Segundo a coordenadora do projeto, Liana Duarte, a Sociedade Amigos da Pinacoteca fará uma programação dos estandartes pelas paróquias da cidade.



Integram o projeto os artistas Careca, Angela Almeida, Ney Morais, Marcelo Morais, Iaperi Araújo, Paulo Pedrosa, Kelly Lira, Isaías Medeiros, Tulio Ratto, Laércio Eugênio Marcelo Amarelo, Rogério Dias, Eduardo Falcão, Maria Luíza Neo, Luzia Moura e Carolina Veríssimo, Naide Bessa, Maria Emilia Queiroz, Kátia Fleischmann, Clarissa Torres.