Sid Nogueira é morto à tiros no bairro Santo Antônio em Mossoró-RN

A vítima Sid Nogueira estava sentado com amigos num bar perto de casa, no final da tarde desta sexta-feira, 9, quando foi alvejado dezenas vezes por tiros tiros de pistola calibre 380. Sid Cabeça, como era mais conhecido no meio político em Mossoró, estava concluindo o Curso de Direito. Deixa mulher e filhos pequenos. O caso será investigado pela Divisão de Homicídios

O universitário Sidney Nogueira de Carvalho, de 37 anos, foi executado com tiros de pistola no final da tarde desta sexta-feira, 9, perto da casa da vítima no bairro Santo Antônio, em Mossoró-RN.

O ataque a tiros aconteceu na Rua Rodrigues Alves, altura do Abolição I, no bairro Santo Antônio. A vítima Sid Cabeça, como era mais conhecido, estava com amigos, num bar, quando foi atacado.

O sargento PM Daian, que estava em patrulhamento com colegas nas imediações, chegou rapidamente ao local, mas não conseguiu localizar os criminosos e nem como fugiram.

O delegado Renato Oliveira, do Plantão da Polícia Civil, conversou com a imprensa no local e falou que os policiais civis iriam buscar informações e repassar para Delegacia de Homicídios.

Particularmente, o delegado Renato Oliveira acredita que levantando informações da vítima e das câmeras de vigilância que existe próximo, talvez seja possível esclarecer o caso.

O delegado e os policiais militares apontaram que havia mais de 20 cápsulas de pistola calibre 380 no local, o que pode ser indicativo de que se tratava de mais de um assassino.

Oliveira acrescentou que no passado Sid sofreu tentativas de homicídio e chegou a ser detido em algumas ocasiões. Entretanto, nos últimos anos estava tranquilo, estudando, trabalhando e cuidando da família.

Sid Cabeça também é muito conhecido no meio político em Mossoró e atualmente estava muito animado com a conclusão do Curso de Direito. Sonhava atuar como advogado de defesa no Tribunal do Júri Popular.

O corpo foi removido para exames na sede do Instituto Técnico-científico de Perícia (ITEP) e o caso de ser investigado pela Divisão de Homicídios de Mossoró-RN.

É o terceiro assassinato em Mossoró registrado pela Polícia nas últimas 48 horas.

