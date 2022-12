Granja deve pagar mais R$ 170 mil por descumprir medidas para acabar com proliferação de moscas

Granja deve pagar mais R$ 170 mil por descumprir medidas para acabar com proliferação de moscasO MPRN requerei à justiça que a Granja Aviforte, localizada em Mossoró, pague o total de R$ 170.292,43, equivalente ao somatório da multa diária que havia sido estabelecida por descumprimento de medidas a serem cumpridas, para acabar com a proliferação de moscas em diversos bairros, situados na região onde ela está localizada. O valor foi somado até o dia 7 de dezembro, tendo sido dado o prazo de 15 dias para que a empresa realize o pagamento, com incidência de juros até o dia da efetiva quitação da dívida. Há mais de 6 anos, moradores lutam para que a situação seja resolvida, mas até então, apesar das várias condenações e determinações judiciais, nada foi feito.

FOTO: REPRODUÇÃO