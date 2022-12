Pedido de empréstimo da Prefeitura de Mossoró será debatido nesta sexta, na Câmara

Discussão está agendada para ser iniciada às 9h, no plenário da Casa. O Projeto de Lei do Executivo nº 43/2022, pede ao Legislativo autorização para contratar operações de crédito, em organizações financeiras nacionais e internacionais, públicas e privadas, que tem por objetivo financiar investimentos em Mossoró. Resultado de consenso entre as bancadas de situação e de oposição, obtido na manhã de hoje (14), a reunião terá rito de audiência pública.