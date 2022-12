Prefeitura de Mossoró promove drive thru de recicláveis nesta sexta-feira, 23.

A ação será realizada das 8h às 11h, em frente ao Teatro Municipal Dix-huit Rosado, no bairro Centro. Na ocasião, os interessados em colaborar com a iniciativa podem realizar o descarte correto e seguro de materiais como papel, papelão, plástico, vidro, alumínio e ainda eletroeletrônicos, ou seja, lixo eletrônico. O objetivo da ação é a promoção da educação ambiental em Mossoró, incentivando à população ao descarte correto de resíduos recicláveis. Todos os materiais coletados no drive thru serão destinados às associações que trabalham com reciclagem no município.