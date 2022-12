16 bairros de Mossoró estão com abastecimento de água reduzido nesta terça-feira, 20

Com o objetivo de regularizar a distribuição de água no bairro, a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) vai realizar um serviço de manutenção em um registro da adutora Jerônimo Rosado no bairro Abolição III, em Mossoró, nesta terça-feira (20).

Para isso, haverá uma parada, reduzindo o abastecimento nos bairros Alto do Sumaré, Liberdade I e II, Nova Vida, Dom Jaime Câmara, Costa e Silva, Planalto 13 de Maio, Ilha de Santa Luzia, Centro, Paredões, Bom Jardim, parte do Santo Antônio, Abolição III e IV, parte de Nova Betânia e Santa Delmira.



O serviço a ser executado é o reparo do registro de manobra da adutora. Logo que as equipes terminarem o trabalho, o abastecimento será retomado. No entanto, será necessário aguardar um prazo de até 48 horas para que o fornecimento esteja completamente normalizado nas áreas afetadas.