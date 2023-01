Assembleia Legislativa empossa Fátima Bezerra e Walter Alves

A solenidade foi comandada pelo presidente do Poder Legislativo, deputado Ezequiel Ferreira (PSDB), e contou com a presença de deputados estaduais e diversas lideranças políticas do estado, além de representantes da sociedade civil organizada e familiares dos empossados. Em seu discurso, a governadora Fátima Bezerra pontuou avanços, prometeu empenho na gestão que começa e se emocionou quando lembrou de suas origens no Seridó Paraíbano.

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte empossou, na manhã deste domingo (1º), a governadora reeleita Fátima Bezerra (PT) e o vice-governador Walter Alves (MDB), que exercerão mandatos até o dia 31 de dezembro de 2026.

A solenidade foi comandada pelo presidente do Poder Legislativo, deputado Ezequiel Ferreira (PSDB), e contou com a presença de deputados estaduais e diversas lideranças políticas do estado, além de representantes da sociedade civil organizada e familiares dos empossados.

A solenidade de posse foi transmitida pelo canal da Assembleia Legislativa do RN no Youtube.





A Constituição do Rio Grande do Norte prevê, em seu artigo 58, que a posse para os cargos de governador e vice-governador ocorra em sessão especial perante a Assembleia Legislativa, quando os eleitos e diplomados prestam o compromisso de manter, defender e cumprir as Constituições da República e do Estado, observar as leis, promover o bem geral do povo e exercer o cargo com lealdade e honra. Convidados pelo presidente Ezequiel Ferreira, Fátima Bezerra e Walter Alves fizeram a leitura do compromisso. "Com os poderes a mim outorgados, declaro empossados nos cargos de governadora e vice-governador a excelentíssima senhora Maria de Fátima Bezerra e o excelentíssimo senhor Walter Pereira Alves, respectivamente", disse Ezequiel.

O primeiro secretário da Assembleia Legislativa, deputado Kleber Rodrigues (PSDB), então, fez a leitura dos termos de compromisso e posse de Fátima Bezerra e de Walter Alves, que foram assinados por ele, pelo presidente Ezequiel Ferreira, e pelo segundo secretário, deputado Francisco do PT, além dos empossados. Após a posse formal, Ezequiel Ferreira fez a entrega da bandeira do estado do Rio Grande do Norte a Fátima Bezerra e Walter Alves.

Em seu discurso, Fátima Bezerra relembrou sua trajetória como governadora e sobre o quadro que, neste momento, ela considera diferente do que foi recebido por ela em 2019, quando assumiu seu primeiro mandato.

A gestora garantiu compromisso com o equilíbrio fiscal, ampliar a capacidade de investimento em políticas sociais, recursos hídricos e estradas, com projeto para duplicação da BR-304, assim como investir nas áreas de Saúde e Segurança Pública.

Também anunciou que vai dar status de secretaria para a área de Cultura, a criação de institutos estaduais de Educação e investir na área de energias renováveis, especialmente a eólica.

Durante o discurso de posse, Fátima Bezerra lembrou de suas origens e se emocionou.





"Graças a democracia e a soberania popular estamos aqui, nesta Casa Legislativa, vocês na condição de parlamentares e eu na condição de governadora reeleita já no 1º turno com uma votação tão expressiva. Tomar posse no plenário da Assembleia Legislativa neste momento histórico do país tem o significado do respeito ao direito do povo de escolher seus representantes", disse Fátima. "É preciso seguir zelando pela democracia cientes de que o contrário dela é o horror, o arbítrio e a barbárie. Celebro, junto a vocês, a escolha que o povo fez nas urnas e vou governar para todos os potiguares, independente de divergências políticas e livre de ódio ou ressentimentos. Não farei aquilo de que fomos vítimas no primeiro mandato: tratar adversário como inimigo", garantiu.

Ainda em seu discurso, Fátima relembrou os problemas enfrentados durante a gestão, especialmente com a pandemia da Covid-19. Ela, porém, acredita que os próximos anos serão melhores para o Rio Grande do Norte devido à eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República, o que a governadora acredita que beneficiará o estado.

"Meu compromisso de governar para todos sem jamais esquecer dos que mais precisam é renovado junto do nosso mandato. Coragem, disposição, seriedade, responsabilidade e compromisso são as nossas armas para enfrentar as dificuldades. Queremos fazer um governo transformador e o faremos por meio do diálogo e do trabalho incessantes. Quero finalizar falando mais uma vez da minha gratidão por tamanha generosidade. Sei que elevadas expectativas se colocam sobre nosso segundo mandato como governadora, elas também são minhas. Não faço diferença entre aquilo que o povo deseja e espera daquilo que eu mesma almejo enquanto professora e cidadã, investida do cargo de governadora. Darei o meu melhor para honrar a confiança do povo e para contribuir, a partir do nosso Estado, com o país de forma mais ampla", disse, emocionada, a governadora Fátima Bezerra.

O presidente Ezequiel Ferreira enalteceu a trajetória da governadora e desejou sucesso no próximo mandato de Fátima Bezerra no comando do Executivo do Rio Grande do Norte.

"Desejo que esse novo governo, abençoado pela grande votação, no reconhecimento do seu espírito político, vocação e competência, seja, se Deus quiser, um mandato que atinja o ponto de transformação que vossa excelência deseja. Essa Casa, que é para ser plural, que tem oposição e Governo, se une na hora em que o interesse maior é o povo do Rio Grande do Norte. As discussões sadias têm um desejo só: ver a vida do povo que mais precisa melhorar. Receba do seu amigo, os mais sinceros votos de congratulação, admiração e respeito, e certeza de que alguém que vem de onde a senhora veio, com sua raiz, tem um papel fundamental na melhoria de vida do cidadão do Rio Grande do Norte. Receba também meu abraço, em nome dos funcionários desta Casa e dos demais deputados", disse o presidente do Legislativo.

Na solenidade, compuseram a mesa das autoridades o presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, desembargador Vivaldo Pinheiro; o prefeito de Natal, Álvaro Dias (Republicanos); a procuradora-geral de Justiça, Elaine Cardoso; o conselheiro Tarcísio Costa, representando Gilberto Jales, presidente do Tribunal de Contas do Estado; o desembargador Expedito Ferreira, representando o Tribunal Regional Eleitoral; a presidente do Tribunal Regional do Trabalho, desembargadora Maria do Perpétuo Wanderley de Castro; o juiz federal Adriano Soares, representante a Justiça Federal; o vice-almirante André Morais Ferreira, representando o 3º Distrito Naval; o tenente-coronel José Aguiar de Souza, comandante da Ala 10 da Aeronáutica; além do Arcebisbo Metropolitano de Natal, Dom Jaime Vieira Rocha.

DECLARAÇÕES

Vice-governador Walter Alves: "É um momento de emoção, de alegria, de satisfação dessa nova missão que o povo do Rio Grande do Norte nos incumbiu de, ao lado da nossa governadora Fátima Bezerra, fazer, se Deus quiser, um grande governo em parceria com o Governo Federal".

Secretário Chefe do Gabinete Civil, Raimundo Alves:

“Agora começa a nova fase do governo da professora Fátima. A expectativa é grande porque os primeiros quatro anos foram tempos de reconstrução do nosso estado, agora vamos trazer mais desenvolvimento”.

Líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Francisco Medeiros (Francisco do PT): “Expectativas muito boas, até porque nós teremos uma conjunção de fatores favoráveis com a posse também do novo Governo Federal. Estamos na expectativa de que viveremos um segundo governo bem melhor do que o primeiro em razão de todas as dificuldades que a governadora enfrentou para reorganizar o Estado”.

Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira: “Satisfação muito grande poder dar posse à governadora Fátima Bezerra. Uma governadora de origem popular, que se emocionou e emocionou a todos nós. Tem uma bela carreira política, se reelegeu no primeiro turno porque tem da população a confiança e a certeza de que o Estado está entregue em boas mãos. Tenho certeza de que agora, na parceria com o governo federal com o governo do Estado, teremos, sem dúvida nenhuma, um Rio Grande do Norte cada vez mais forte e cada vez melhor.”

Deputada estadual Isolda Dantas: “As expectativas são as melhores e com todas as condições para que se realizem. Estamos tendo, pela primeira vez, um governo do Rio Grande do Norte democrático e popular, e também, em nível federal. Fátima tem compromisso com o desenvolvimento do RN. A Casa está arrumada, a Assembleia contribui e continuará contribuindo para que o novo governo possa avançar cada vez mais”.

Prefeito de Natal, Álvaro Dias: “Apesar de termos pensamentos muitas vezes divergentes ideologicamente, convergimos quando o interesse principal é o bem-estar da população, da coletividade. Acredito que vamos convergir para pensar em conjunto, tentar encontrar formas para solucionar os problemas da população"

À solenidade de posse compareceram autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário estadual e federal, representantes das forças armadas, prefeitos, vereadores e familiares.