[COLUNA ESPLANADA] FAB se preocupa com possível uso de jatinhos para viagens pessoais de ministros

COLUNA ESPLANADA

Leandro Mazzini





BRASÍLIA, QUARTA-FEIRA, 1º DE FEVEREIRO DE 2023 - Nº 3537

Milhas.gov

Oficiais da Força Aérea Brasileira estão preocupados com o aumento de ministros na Esplanada de 23 para 37. É que essa turma vai alegar motivos de Segurança, pelas regras do Governo, para demandar jatinhos em viagens pessoais. A FAB pode ser obrigada a redirecionar aviões que transportam órgãos de doadores para atender as excelências. Margareth Menezes (Salvador); Fernando Haddad (São Paulo); Jader Filho (Belém); Nísia Trindade (Rio de Janeiro); e Flávio Dino (São Luís) já usaram jatinho da FAB para ir para casa em fins de semana, com apenas duas semanas de Governo.

Raios x da farda

O Fórum Brasíleiro de Segurança Pública realizou uma pesquisa de opinião com policiais militares, civis, federais, rodoviários federais, penais e guardas municipais sobre os atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes: 39,9% avaliaram os atos como condenáveis, porém afirmaram entender as pautas como legítimas. Cerca de 72,3% dos entrevistados concordam que ocorreu falha de comando, mas apenas 57,5% acreditam que houve omissão do comando das operações. Foram ouvidos 636 agentes.







Caixa (de João de Barro)

O PT de Minas - em especial o dirigente Romênio Pereira - vem forçando a barra para emplacar na vice-presidência da Caixa o advogado Marcelo Bomfim, aliado do bolsonarista Romeu Zema e ex-presidente do BDMG. Mas pesam contra ele quatro processos trabalhistas movidos por Bonfim contra a própria Caixa referente aos anos 90. Aliás, o padrinho Romênio já orbitou em inquéritos da operação João de Barro, sobre suspeitas de cobranças indevidas em cima de verbas federais para municípios.

Peso da lajota

A inflação do material de construção, que avançou forte na pandemia da Covid-19, continua em alta. O Índice Nacional de Custo da Construção variou 0,32% em janeiro, percentual superior ao mês passado, de 0,27%. Em um ano, o índice acumulou alta de 9,05%. Já a Mão de Obra subiu 0,77% em janeiro, ante aos 0,16% em dezembro. Salvador e Belo Horizonte apresentam as maiores altas entre as capitais.

Livro$ em alta

As editoras brasileiras comemoram números relevantes da venda de livros em dezembro de 2022. Saíram das estantes 5,8 milhões de exemplares, rendendo R$ 270,6 milhões ao setor, segundo o Sindicato Nacional dos Editores de Livros.

Marca no chão

A indústria de pneus encerrou 2022 com queda nas vendas. Segundo a associação nacional do setor, as vendas fecharam o ano com queda de 0,2% em relação a 2021, somando cerca de 56,6 milhões de pneus vendidos. O que pode explicar o fraco desempenho da indústria é a medida tributária que beneficiou a importação: as vendas totais de pneus de carga caíram 6,5% em 2022, totalizando 7,4 milhões.

ESPLANADEIRA

# Energy Hub inaugura nova sede no Rio de Janeiro. # ProUser Apps prevê faturamento de R$ 60 milhões em 2023. # Associação Brasileira de Franchising projeta faturamento acima de R$ 207 bilhões em 2023. # Rodobens S.A. (RBNS) fecha 2022 com R$ 17,1 bilhões de negócios gerados. # MV registra, em 2022, crescimento de 50% em vendas. # Fundação Estudar abre, até março, inscrições para evento online e gratuito 'Conexão Tech'.

