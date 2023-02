Proprietários de arma de fogo têm 60 dias para recadastrá-las no Sigma. A medida tem como público-alvo os pessoas físicas proprietárias de arma de fogo registrada no Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, cuja aquisição ocorreu de forma originária ou por transferência, a partir de 7 de maio de 2019. O recadastramento foi iniciado pela Polícia Federal no dia 1º de fevereiro, em cumprimento ao Decreto 11.366, de 1º de janeiro de 2023, da Presidência da República. O recadastramento das armas de calibre permitido e restrito será realizado através de formulário eletrônico disponível na página da PF.

FOTO: REPRODUÇÃO