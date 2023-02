Prefeitura de Mossoró publica licitação para construção de UBS e Complexo Esportivo

A construção do complexo esportivo, também conhecido como Areninhas, tem parte do seu recurso destinado através de emenda parlamentar do então Senador Jean Paul Prates. O espaço se constitui uma obra de significativa importância, visto que oportunizará um espaço adequado para o desenvolvimento do esporte e lazer. Sobre a UBS, o prefeito Allyson Bezerra destaca que o equipamento fortalecerá os atendimentos no âmbito da saúde, ampliando a assistência à população. A licitação para as duas obras estão publicadas no Diário Oficial de Mossoró (DOM) da última terça-feira (7).

A Prefeitura publicou no Diário Oficial de Mossoró (DOM) da última terça-feira (7) aviso de licitação para contratação de empresa, com vistas à construção de um complexo esportivo no bairro Planalto 13 de Maio e uma Unidade Básica de Saúde no bairro Alto do Sumaré.

A construção do complexo esportivo, também conhecido como Areninhas, tem parte do seu recurso destinado através de emenda parlamentar do então Senador Jean Paul Prates. O espaço se constitui uma obra de significativa importância, visto que oportunizará um espaço adequado para o desenvolvimento do esporte e lazer. O prefeito Allyson Bezerra salientou a relevância desse projeto para a cidade.

“Publicamos no DOM a licitação para construção do Complexo Esportivo no bairro Planalto 13 de Maio. Agradecemos ao então senador Jean Paul Prates por destinar parte dos recursos para essa importante obra que vai garantir esporte e lazer para nosso povo”, frisou Allyson Bezerra.

Sobre a UBS, o prefeito Allyson Bezerra destaca que o equipamento fortalecerá os atendimentos no âmbito da saúde, ampliando a assistência à população.

“Publicamos no DOM a licitação para contratação de empresa para construção de mais uma Unidade Básica de Saúde no bairro Sumaré, através de emendas enviadas pela senadora Zenaide Maia. Seguimos trabalhando para levar mais saúde para nosso povo”, declarou o chefe do Executivo Municipal.