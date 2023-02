Estado conclui reforma no Hospital de Assu e não tem prazo para concluir no HRTM

Com a reforma que custou R$ 5,9 milhões, o Hospital Regional Nelson Inácio dos Santos passa a realizar partos. O Estado concluiu há poucos dias, em Mossoró, o Hospital Regional da Mulher, num investimento de R$ 134 milhões e não tem data definida para concluir o investimento de R$ 12 milhões no Hospital Regional Tarcísio Maia, onde pacientes agonizam nas enfermarias e em ambientes como repousos masculino e fermino. Estes R$ 12 milhões foram destinados pelo senador Styvenson Valentin, há 4 anos e até hoje não foram aplicados, apesar de toda a urgência.

A governadora Fátima Bezerra entregou nesta sexta-feira (10) as obras de reforma e ampliação do Hospital Regional Nelson Inácio dos Santos, em Assu. Para que a unidade seja referência em saúde materno-infantil na região do Vale do Açu, foram investidos na reforma e ampliação R$ 5,9 milhões. Sobre os recursos na ordem de R$ 12 milhões destinados pelo senador Styvenson Valentin, em 2019, para ser aplicado no Hospital Regional Tarcísio Maia, a Secretaria Estadual de Saúde não tem data definida.

No caso do Hospital Regional Nelson Inácio dos Santo de Assu, o governo do Estado informou que se levar em conta os leitos abertos na pandemia para tratamento de pacientes covid-19, os investimentos feitos pelo governo do RN chegam a R$ 10 milhões nos últimos quatro anos.

“É muito bom poder realizar, no nosso Governo, obras importantes como essa para quem mais precisa, como as mulheres e gestantes, e também a população em geral, que agora terão um atendimento mais adequado sem precisar sair daqui da região”, destacou a governadora Fátima Bezerra.

Antes as mulheres de todas as cidades da região eram encaminhadas pelas prefeituras das cidades para ter seus filhos no Hospital Maternidade Almeida Castro, em Mossoró. Esta unidade tem toda a estrutura para realizar partos de alta complexidade, realizando uma média de 20 partos por dia.

O próprio governo projeta nos próximos anos, passar a fazer todos estes atendimentos no Hospital Regional da Mulher em Mossoró. Esta unidade foi concluído há poucos dias, num investimento de mais ou menos R$ 134 milhões de reais, recursos emprestados pelo Banco Mundial ao Governo do Estado.

Quanto ao Hospital Regional Nelson Inácio dos Santos, o Governo do Estado informou que parte deste hospital passou por uma reforma completa com serviços de reboco, piso, iluminação elétrica e hidráulica, cabeamento estruturado, acessibilidade e revisão na cobertura. Outra intervenção importante foi realizada na estruturação das fachadas e na instalação de ar condicionado.

“Em mais de 20 anos é a primeira vez que este hospital passa por uma reforma dessa magnitude, e quero destacar o empenho do secretário Cipriano Maia e sua equipe, o trabalho da equipe do Governo Cidadão e o compromisso do nosso governo em viabilizar para o Vale do Açu e região um dos mais importantes investimentos, que é fortalecer o SUS com essa importante reforma no Hospital Nelson Inácio”, ressaltou Fátima, que estava acompanhada do vice-governador Walter Alves.

O secretário de Estado de Infraestrutura, Gustavo Coêlho, destacou o empenho das equipes envolvidas, que tiveram de superar diversos entraves para que este benefício fosse finalizado: "Tudo correu com agilidade, em 2022; juntos, os setores financeiro, de contratos e engenharia do Governo Cidadão conseguiram readequar o projeto e realizar novas licitações e incluir serviços como o de ar condicionado e da fachada, para que se alinhassem aos benefícios da parte interna que foi praticamente reconstruída", explicou.

Benefícios

O Hospital passa a dispor de oito leitos direcionados à saúde mental e também salas específicas para exames como ultrassom, cardiotocógrafo/triagem, Raios-X, pequenas cirurgias e de estabilização, dotadas com dois leitos. Foram construídas, ainda, duas salas de PPP (ambiente único e de um leito só, para os três estágios do parto no mesmo local: pré-parto, parto e pós-parto, sem necessidade de ir para um Centro Cirúrgico), o que se torna uma grande comodidade para as parturientes locais. As alas de enfermarias, de clínica médica e cirúrgica, isolamento, alojamento conjunto, sala de pré-parto e centro de recuperação, e duas salas de cirurgia passaram por uma significativa manutenção.

O secretário de Saúde do Estado, Cipriano Maia, destacou que não só a reforma foi importante, mas também a aquisição de equipamentos de ponta. "É bom destacar e reconhecer que, para que esse hospital virasse referência, não só pela estrutura, mas também pelos equipamentos, tivemos o apoio de vários parlamentares da bancada federal, como a deputada Natália Bonavides, que destinou 200 mil reais, e também emendas dos deputados estaduais".

Cipriano reforçou ainda que mais do que nunca deve haver parcerias. "Agora neste momento de implementação das ações no hospital, vamos precisar de união de esforços dos municípios da região com o governo, da articulação política para captar recursos e garantir o seu custeio", completou.

Além de autoridades e lideranças políticas da região, na plateia estava Francisca Cazuza, de 67 anos. Ela saiu de casa, em Ipanguaçu, logo após o almoço, porque queria ser uma das primeiras a chegar no evento da entrega da obra de reforma e ampliação do hospital.

"Venho aqui nesse hospital desde sempre. Teve uma época que foi o meu marido que ficou em tratamento e eu passava mais tempo aqui do que em casa", relatou a aposentada, confiante de que agora terá acesso a serviços de maior qualidade. "O pessoal daqui é muito bom e, agora, com o lugar reformado, vai fazer melhor!"

Também participaram da solenidade os deputados Fernando Mineiro, Isolda Dantas, Divaneide Basílio e George Soares; os prefeitos Reno Marinho, de São Rafael, presidente da Associação dos Municípios do Vale do Açu, e Gustavo Soares, de Assu; Alberto Trigueiro, diretor geral do hospital; Nelson Júnior, filho do patrono do hospital; Gaspar Pereira, secretário adjunto da SIN; Inês Almeida, representando o mandato do dep. Francisco do PT; Major Joilton, comandante do grupamento de bombeiros militares local.