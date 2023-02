RN registrou 78 casos confirmados de dengue até o dia 4 de fevereiro de 2023

O primeiro informe epidemiológico das arboviroses no Estado foi divulgado nesta segunda-feira (13), pela Sesap. Além das confirmações dos casos de dengue, outros 597 foram considerados prováveis no período. Com relação à Chikungunya, foram confirmados 18 casos e 256 casos considerados prováveis. Já sobre os casos de Zika, apenas 1 foi confirmado, enquanto outros 59 foram considerados prováveis. Nenhuma óbito foi registrado até o momento relacionado as arboviroses no Rio Grande do Norte.