Com serviço digital, inteligente e livre de burocracia, Liiv Rooms é opção em Natal para viajantes

Os pontos turísticos e a diversidade de serviços oferecidos por Natal atraem durante todo o ano milhares de pessoas vindas de várias cidades do interior do estado. Seja para passar um fim de semana na praia, curtir uma balada, encontrar os amigos, resolver assuntos de trabalho ou até mesmo buscar um atendimento mais especializado de saúde. E esse público busca cada vez mais opções de hospedagem que garantam conforto, liberdade e privacidade, além de um preço mais em conta.

É nesse contexto que se enquadra a Liiv Rooms. As três unidades localizadas na Praia de Ponta Negra – Liiv Costeira, Liiv Cobogó e Liiv Mar – possuem um conceito de hospedagem inteligente, sem burocracia. Tudo é feito de forma digital, pelo celular, usando WhatsApp. Os espaços não têm recepção para evitar perda de tempo. Cada pessoa recebe senhas para entrar e sair quando quiser durante a estadia. Há segurança, com sistema de monitoramento, e assistência ao cliente 24 horas.

Ítalo Eduardo é da cidade de Espírito Santo, na região Agreste do estado. O professor de matemática hoje mora em Fortaleza, no Ceará, mas quando residia no RN se hospedou, pelo menos, sete vezes nas unidades Cobogó e Costeira. “Me fascinei com a praticidade do self-checkin e a privacidade que isso proporciona, já que você pode entrar e sair na hora que quiser, sem precisar passar por uma portaria com alguém lá”, relatou.

“É como se você tivesse um apartamento na capital que está disponível pra você sempre que precisar. Como tudo funciona de forma digital e sem aquele burocracia de passar pela recepção de um hotel pra entrar e sair, o hóspede se sente mais à vontade, com mais liberdade e privacidade”, disse o CEO da Liiv Rooms, André Sudário.

A localização também é um dos grandes diferenciais. As unidades ficam perto da praia e ao lado de várias opções de bares, restaurantes, boates e outras opções de lazer e de serviços importantes como supermercados, clínicas, faculdades, shoppings e academias. “Dá pra resolver tudo aqui por perto e se você for aproveitar a noite de Ponta Negra, vai poder voltar pra descansar em um local pertinho da balada, sem maiores preocupações”, observou André.

A Liiv também oferece wi-fi de alta velocidade, ar-condicionado, espaço co-working, cozinha compartilhada, quartos com acessibilidade e também para não-fumantes, além de ser um espaço Pet Friendly. Mais informações pelo www.liivrooms.com.br, pelo @liiv_oficial ou ainda pelo Whatsapp (11) 99897-8727.