IDOMED e HAPVIDA NotreDame Intermédica ampliam programa de Fellowship médico. Programa será oferecido em clínicas e hospitais da Hapvida NotreDame Intermédica também nas cidades de Recife (PE) e Ribeirão Preto (SP). O Fellowship é fruto de uma parceria com o Instituto de Educação Médica, do grupo de ensino YDUQS. Inédito no mercado de saúde, o programa é pautado no padrão ouro da formação médica no que tange à carga horária e ao conteúdo programático, e ainda proporciona aos participantes aprendizados sobre gestão e liderança no mercado de saúde. As inscrições para o curso já estão abertas, podendo ser realizadas pela página Fellowship IDOMED (econrio.com.br).

Recife (PE) e Ribeirão Preto (SP) são as duas novas cidades que passam a integrar o programa de Fellowship, do Instituto de Educação Médica (IDOMED), do grupo educacional YDUQS, que será ofertado em parceria com o maior sistema de saúde do país, a Hapvida NotreDame Intermédica.

As primeiras cidades a oferecerem o programa, em setembro de 2022, foram Fortaleza (CE), Salvador (BA), Belém (PA), Manaus (AM) e Goiânia (GO), nas especialidades de clínica médica, pediatria, ginecologia e obstetrícia.

O programa reforça ainda mais a atenção do Grupo Hapvida NotreDame Intermédica com a capacitação profissional e a oferta de programas de educação continuada de qualidade.

“A ampliação do Fellowship para cidades e regiões importantes como Recife (PE) e Ribeirão Preto (SP) nos motiva no propósito de apoiar a formação dos médicos e de oferecer uma saúde igualmente de qualidade para os nossos beneficiários em especialidades com alta demanda no país”, explica o diretor-executivo de Pesquisa & Desenvolvimento e Educação do Grupo Hapvida NotreDame Intermédica, Kenneth Nunes Tavares de Almeida.

“Parcerias como esta, proporcionam o acesso à experiência prática de alta qualidade no maior grupo de saúde privado do Brasil associado ao ensino de excelência do maior grupo de educação superior do país. O programa oferece uma visão de gerenciamento e liderança, algo que é bastante demandado pelos médicos, mas ainda não é ofertado em outros cursos. Por meio de um corpo docente altamente qualificado e uma infraestrutura de ponta, nossa formação busca atender às demandas do mercado”, afirma a vice-presidente de Operações Premium da YDUQS, Marina Fontoura.

O Fellowship é destinado a quem busca uma formação com alto padrão de qualidade e com a experiência prática no centro do aprendizado. Durante o programa, o aluno médico tem a possibilidade de realizar plantões remunerados e, 1 após a conclusão do programa, a oportunidade de efetivação no corpo clínico da rede Hapvida NotreDame Intermédica.

Formação com intensa inserção prática, suporte teórico moderno e plantões remunerados

Com duração de 24 a 36 meses, a variar dependendo da especialidade, o programa terá aproximadamente de 80 a 85% da carga horária focada em atividades práticas, e 15 a 20% em teoria, no modelo híbrido. “No Fellowship, os alunos contam com uma plataforma digital onde terão acesso, diariamente, a vídeos, podcasts, artigos, além de lives mensais com especialistas, entre outros materiais de estudo para apoiar o programa de formação prática”, afirma o Dr. Silvio Pessanha Neto, Neurologista e Diretor Executivo do Instituto de Educação Médica (IDOMED).

“Os critérios estabelecidos para a seleção dos candidatos foram elaborados para garantir que o programa ofereça uma formação que potencialize ainda mais as habilidades médicas dos participantes fundamentadas nos pilares de acolhimento, eficiência e, principalmente, da qualidade técnica,” afirma o Consultor para projetos de Educação e Pesquisa do Grupo Hapvida NotreDame Intermédica, Jadson Franco.

A carga horária de 60 horas semanais é distribuída de maneira otimizada, possibilitando ao médico fazer até dois plantões de 12 horas por semana, com remuneração de aproximadamente R$ 1,5 mil cada. Com isso, ele consegue ter renda líquida mensal de até R$ 8,2 mil, já que a mensalidade do programa será de R$ 3,8 mil.