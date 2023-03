Criação de um logotipo para uma agência imobiliária

Uma agência imobiliária é uma organização cujos serviços serão solicitados independentemente da situação econômica do país. Portanto, se você quiser se tornar proprietário de seu próprio negócio, vale a pena prestar atenção à abertura deste tipo de organização. Para isso, será necessário alugar um escritório, contratar funcionários, obter uma licença de trabalho e, é claro, obter um logotipo.

Por que uma agência imobiliária precisa de um logotipo?

Para que uma empresa imobiliária tenha sucesso, a primeira coisa é criar uma imagem de uma agência confiável, responsável e respeitável. Um logotipo ajudará nisto, cuja lista de tarefas e objetivos inclui:

Destacar a organização contra o pano de fundo dos concorrentes;

Refletir os valores e aspirações;

Criar associações positivas com clientes potenciais;

Aumentar a lealdade.

Conseguir uma identidade gráfica hoje em dia é fácil. Você não precisa nem mesmo sair de seu escritório. Você só precisa usar o gerador de logotipos Turbo, graças ao qual muitas empresas adquiriram emblemas de alta qualidade.

Decidindo sobre a aparência e o conteúdo do logotipo para a agência imobiliária

Existem várias centenas de grandes organizações imobiliárias no mundo. Vale a pena gastar alguns minutos para se familiarizar com seus emblemas. Na grande maioria dos casos, eles são do tipo combinado. Ou seja, eles consistem no nome e na imagem. Menos freqüentemente são os emblemas de texto, que são menos perceptíveis e atraentes para os outros.

Com relação ao conteúdo, então, em geral, tudo é simples. O primeiro elemento no logotipo é o próprio nome. A mesma imagem pode ser uma fachada de prédio particular ou de apartamento, chaves, buraco de fechadura e outros objetos associados a bens imóveis.

Paleta de cores do emblema

Agência imobiliária especializada na venda, compra, aluguel e troca de bens imóveis. Estes negócios são por uma quantia suficientemente grande. Os clientes potenciais, voltando-se para ela, devem ter certeza de que confiam seu dinheiro a uma organização confiável.

Portanto, vale a pena enfatizar qualidades tão importantes como confiabilidade, estabilidade e segurança com tonalidades neutras. Estas incluem o azul, laranja, marrom e cinza.

Quanto à paleta de cores, não há restrições. O mínimo deve ser dois tons, e o máximo número pode ser qualquer um.

A fonte do elemento gráfico

Nas especificidades deste negócio é importante o rigor e o rastreamento. Portanto, as fontes em itálico para o logotipo da agência imobiliária são as menos adequadas. A espessura das linhas pode ser qualquer coisa - pequena, média ou grande. Todas as opções permitem enfatizar o estilo de negócio da empresa.

Quanto aos serifs, ou seja, traços no final das letras, seu uso é permitido. Eles podem melhorar a percepção visual do texto e associar a agência com qualidades como conforto e estabilidade.

É bem possível que o nome da empresa imobiliária consista em duas palavras. Se for o caso, você não deve escrevê-las em uma linha no logotipo, mas dividi-las em duas.