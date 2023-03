Mulheres empreendedoras expõem produtos em feira de negócios nesta quinta-feira (9) em Mossoró

Cerca de 15 mulheres empreendedoras participam da ExpoMulher, a primeira feira direcionada exclusivamente a esse público realizada pela Universidade Potiguar (UnP), Campus Mossoró.

O objetivo é apresentar a história de mulheres empreendedoras da região e incentivar a comercialização de seus produtos.

A exposição acontece das 9h às 21h desta quinta-feira (9). O evento é aberto ao público e conta com uma variedade de produtos: peças de crochê, cetim, feltro, biscuit, produtos naturais, fitoterápicos, produtos alimentícios, petisco naturais para pets, produtos geek e nerd, papelaria, jardinagem.

Esse é um dos eventos que a UnP está promovendo nesta semana com a temática Mulher, em virtude do 8 de março, Dia Internacional da Mulher.

Também nesta quinta-feira será realizado o I Simpósio de Empreendedorismo Feminino, com a presença de três mulheres mossoroenses empreendedoras. O bate-papo acontece às 19h, no auditório da UnP.

Degiane Costa é uma das participantes da exposição e convidada do Simpósio. Depois de trabalhar 14 anos com vendas em uma multinacional, no ano passado deixou o emprego para empreender. Hoje, ela divide a condução dos negócios com a dinâmica familiar, que exige muito compromisso e responsabilidade.

“É desafiador estar em tantos papéis, mas é gratificante conciliar a vida pessoal, ser mãe, esposa e conquistar meu espaço no empreendedorismo. É um privilégio dividir um pouco da minha história com outras mulheres”, afirma.

Para a professora Kátia Lopes, da organização do evento, é importante envolver a academia com a comunidade. “Eventos como esses permitem que nossas alunas possam conhecer a histórias dessas mulheres que nos inspiram a cada dia”, destaca.

Programação

ExpoMulher

Quinta-feira (9): 9h às 21h

I Simpósio de Empreendedorismo Feminino

Quinta-feira (9): às 19h